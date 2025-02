Rashford thay đổi chóng mặt

Rashford có thái độ hoàn toàn khác khi gia nhập Aston Villa, với quyết tâm tìm lại phong độ đỉnh cao sau thời gian khó khăn tại MU. Ngay tuần đầu tiên, tiền đạo 27 tuổi từ chối ngày nghỉ, chủ động tập luyện cường độ cao để nhanh chóng hòa nhập cùng đội bóng mới.

Rashford từng bị HLV Ruben Amorim chỉ trích vì thiếu nỗ lực trong tập luyện và thi đấu khi còn khoác áo MU. Tuy nhiên, theo The Sun, từ khi đặt chân đến CLB chủ sân Villa Park, anh cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác.

Không chỉ từ chối 2 ngày nghỉ đầu tuần, Rashford còn chủ động tham gia buổi tập thể lực khắc nghiệt, kết hợp rèn luyện trong phòng gym và làm việc riêng với các HLV cá nhân tại Aston Villa để sớm lấy lại cảm giác bóng.

Rashford cũng không di chuyển hàng ngày từ Manchester đến CLB mới như nhiều người dự đoán. Thay vào đó, anh bắt đầu tìm kiếm một căn hộ định cư lâu dài tại Birmingham để hạn chế thời gian đi lại, ở khách sạn và tập trung hoàn toàn vào bóng đá.

Một nguồn tin nội bộ Aston Villa tiết lộ: "Người rời khỏi Old Trafford trong áp lực nay đã thực sự quyết tâm làm lại. Rashford rất khát khao chứng tỏ bản thân dưới thời Unai Emery".

Ngày đầu tiên ở Aston Villa, Rashford nhanh chóng làm quen với các nhân viên CLB, hoàn thành kiểm tra y tế, gặp gỡ chuyên gia dinh dưỡng và tham gia buổi chụp ảnh ra mắt đội. Rashford được cho là luôn nở nụ cười, thể hiện thái độ khiêm tốn, hòa đồng và hào hứng với thử thách mới.

Sự thay đổi của Rashford không chỉ đến từ bản thân anh mà còn nhờ sự thuyết phục của Unai Emery. Trước khi thương vụ hoàn tất, HLV người Tây Ban Nha có cuộc trò chuyện dài qua điện thoại với Rashford, vạch ra kế hoạch rõ ràng để giúp tiền đạo người Anh tìm lại phong độ đỉnh cao.

"Emery rất chi tiết về những gì ông mong muốn ở Rashford, cũng như những gì ông ấy không yêu cầu cậu ấy làm. Ông ấy vẽ ra một bức tranh rõ ràng về cách giúp Rashford phát triển trở lại", một nguồn tin tiết lộ. "Chính cuộc trò chuyện đó đã giúp Rashford đưa ra quyết định nhanh chóng".

Nhiều người từng nghĩ Rashford sẽ chờ đợi một lời đề nghị từ những CLB lớn như PSG hoặc Barcelona, nhưng cuối cùng, anh chọn Aston Villa. Việc Aston Villa được chơi bóng tại Champions League và cạnh tranh suất dự cúp châu Âu tạo ra sức hút đặc biệt.

"Rashford có nhiều lựa chọn ở cả Anh và nước ngoài, nhưng lời mời từ Villa thực sự hấp dẫn. Cuộc gọi từ Unai đã thay đổi tất cả", theo The Athletic.

Với sự tin tưởng tuyệt đối từ Emery, một môi trường mới đầy thử thách và tinh thần quyết tâm hơn bao giờ hết, Rashford đang đứng trước cơ hội làm lại từ đầu. Nếu tiếp tục duy trì thái độ này, Rashford hoàn toàn có thể trở lại phong độ đỉnh cao một lần nữa.

