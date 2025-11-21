Bước ngoặt quan trọng của MU

Lịch thi đấu đến cuối năm 2025 của MU được đánh giá là thuận lợi.

MU đang chơi khởi sắc. Ảnh: Reuters.

"Quỷ đỏ" bất bại 5 trận liên tiếp tại Premier League, leo lên vị trí thứ 7 sau 11 vòng đấu. Đội chủ sân Old Trafford trải qua giai đoạn thi đấu khởi sắc sau chuỗi trận mở màn đáng thất vọng, và lịch thi đấu thuận lợi trong thời gian tới được xem là “món quà” dành cho HLV Ruben Amorim.

Ở 10 vòng Premier League sắp tới, MU không phải chạm trán đối thủ nào trong nhóm "Big Six", cho đến màn đại chiến với Man City vào giữa tháng 1/2026.

Cụ thể, MU sẽ có 5 trận sân nhà gặp các đối thủ gồm Everton, West Ham, Bournemouth, Newcastle và Wolves (lượt về). Xen giữa các trận này là những lần làm khách trước Crystal Palace, Wolves (lượt đi), Aston Villa, Leeds United và Burnley.

Khoảng thời gian này cũng trùng với CAN 2025, diễn ra từ cuối tháng 12 đến ngày 18/1/2026 tại Morocco. MU sẽ mất ba cái tên quan trọng gồm Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui, khiến chiều sâu đội hình bị ảnh hưởng không nhỏ.

Dù vậy, HLV Amorim tỏ ra khá lạc quan. Ông chia sẻ: “Khi quan sát buổi tập, tôi thấy nhiều cầu thủ xứng đáng được đá chính. Nhưng khi đội đang ổn định, rất khó để thay đổi. Vì thế, những trận đấu tới là cơ hội cho các cầu thủ khác thể hiện".

