Apple sẽ khác hoàn toàn dưới thời CEO mới

John Ternus chính thức tiếp quản Apple với chiến lược tài chính mới và trọng tâm chạy đua AI thay vì chỉ tập trung hoàn trả tiền mặt cho cổ đông như thời Tim Cook.

CEO mới John Ternus có thể thay đổi Apple rất nhiều. Ảnh: NY Times.

Sự chuyển giao quyền lực tại Apple đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của gã khổng lồ công nghệ. Thay vì ưu tiên mua lại cổ phiếu, John Ternus đang định hướng dòng tiền vào các trung tâm nghiên cứu để tìm kiếm đột phá mới.

Chiến lược này cho thấy tham vọng của tân CEO trong việc tái định nghĩa tương lai Apple. Giới phân tích nhận định, dưới thời John Ternus, Táo khuyết sẽ dồn toàn lực vào trí tuệ nhân tạo và hạ tầng phần cứng thế hệ mới nhằm xây dựng rào chắn bảo vệ vị thế dẫn đầu.

Khuôn viên Apple Park, California, Mỹ. Ảnh: Sam Hall/Bloomberg.

Chiến lược tài chính mới

Trong hơn một thập kỷ dưới thời Tim Cook, Apple đã trở thành một "cỗ máy in tiền" tối ưu hóa lợi ích cho các nhà đầu tư. Kể từ năm 2012, công ty đã chi ra hơn 1.000 tỷ USD để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức.

Tuy nhiên, khi John Ternus nắm giữ Apple, ông sẽ mang đến một luồng gió mới. Vị CEO tiếp theo tin rằng Apple cần giữ lại nhiều nguồn lực hơn để đối đầu với các thách thức công nghệ hiện đại thay vì chỉ làm hài lòng nhà đầu tư.

Theo phân tích của chuyên gia Mark Gurman, dòng tiền của Apple đang được tái định hướng một cách mạnh mẽ. Thay vì đổ hàng chục tỷ USD mỗi quý vào việc đẩy giá cổ phiếu, ông Ternus ưu tiên thâu tóm các công ty khởi nghiệp tiềm năng và mở rộng quy mô sản xuất nội bộ.

Tân CEO Apple - John Tenus. Ảnh: Apple.

Đây là sự quay trở lại với triết lý "sản phẩm là trọng tâm" vốn đã làm nên tên tuổi của Apple. Các đội ngũ kỹ sư tại công ty từ lâu đã mong chờ sự thay đổi này. Họ cần ngân sách khổng lồ cho các dự án thử nghiệm táo bạo, từ chip xử lý đến các vật liệu mới mà trước đây thường bị cắt giảm để tối ưu hóa lợi nhuận.

“Mục tiêu không còn là trả hết tiền cho cổ đông bằng mọi giá, mà là đảm bảo Apple có đủ hỏa lực tài chính để không bị bỏ lại trong cuộc đua công nghệ”, ông Gurman phân tích.

Việc từ bỏ mục tiêu cũ cho phép Apple tích lũy một lượng dự trữ khổng lồ, tạo tiền đề cho những bước đi táo bạo. Điều này tạo điều kiện cho các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) quy mô lớn.

Theo chuyên gia, việc tập trung vào tái đầu tư còn giúp Apple củng cố chuỗi cung ứng tự chủ. Ternus dự kiến chi đậm cho việc phát triển các thành phần linh kiện riêng biệt, giảm sự lệ thuộc vào các đối tác bên thứ ba.

"Sự chuyển dịch này có thể khiến các nhà đầu tư ngắn hạn lo ngại về lợi tức, nhưng về dài hạn, nó xây dựng một nền móng vững chắc cho sự tồn tại của Apple trong kỷ nguyên hậu smartphone", chuyên gia nhận định.

Trí tuệ nhân tạo và đột phá phần cứng

Ưu tiên hàng đầu và cấp bách nhất của John Ternus là trí tuệ nhân tạo (AI). Đây được xem là định hướng Apple bắt buộc phải làm chủ để không trở thành một "Nokia thứ hai".

Sau khi hụt hơi so với các đối thủ, Apple dưới thời Ternus sẽ nỗ lực biến AI thành trái tim của mọi thiết bị. Siri sẽ không còn là một trợ lý ảo đơn thuần, mà trở thành một hệ thống thông minh tích hợp sâu. Hệ thống này có khả năng hiểu ngữ cảnh người dùng, tự động hóa các tác vụ phức tạp và hoạt động mượt mà ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào đám mây.

Bên cạnh phần mềm, lộ trình phần cứng dưới thời Ternus cũng hứa hẹn những thay đổi mang tính đột phá.

"Là một người đi lên từ mảng kỹ thuật phần cứng, Ternus hiểu rằng thiết kế chính là linh hồn và là điểm chạm quan trọng nhất với khách hàng", ông Gurman nhận định.

Ông Ternus đang đẩy mạnh các sản phẩm mới và mang tính thử nghiệm như iPhone gập hay kính thực tế hỗn hợp. Ảnh: Apple Insider.

Các dự án từng bị coi là xa vời như iPhone màn hình gập hay các thiết bị kính thực tế ảo tăng cường đang được đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm. Mục tiêu dài hạn là tạo ra những thiết bị có khả năng thay thế dần iPhone. Ông Ternus muốn đảm bảo rằng thiết bị mang tính cách mạng tiếp theo (next big thing) phải là một sản phẩm mang logo Táo Khuyết.

"John Ternus đang đặt cược vào việc biến Apple từ một công ty tối ưu hóa lợi nhuận thành một công ty dẫn đầu về đổi mới sáng tạo một lần nữa", chuyên gia nhấn mạnh.

Để đạt được điều này, Ternus phải đối mặt với bài toán nhân sự và văn hóa công ty. Ông cần duy trì sự cân bằng giữa sự sáng tạo và kỷ luật vận hành mà Tim Cook đã thiết lập.

Thách thức lớn nhất cho Ternus nằm ở khả năng ngoại giao. Ông Tim Cook đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ chính trị và chuỗi cung ứng xuyên quốc gia cực kỳ phức tạp, giúp Apple vượt qua các cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Tân CEO sẽ phải nhanh chóng chứng minh khả năng đàm phán của mình trên trường quốc tế. Việc cân bằng giữa sự đổi mới sản phẩm gây sốc và sự ổn định trong chuỗi cung ứng sẽ quyết định vị thế của ông.