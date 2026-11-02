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Thể thao

Bước ngoặt cho Van Dijk ở Liverpool

  • Thứ hai, 2/11/2026 19:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liverpool muốn tiếp tục giữ chân Virgil van Dijk, bất chấp việc cầu thủ này bước sang tuổi 35.

Van Dijk vẫn rất quan trọng với Liverpool.

Theo TEAMtalk, ban lãnh đạo Liverpool bắt đầu thảo luận về tương lai của Van Dijk và xem xét khả năng đề nghị anh ký hợp đồng mới có thời hạn 12 tháng, kèm điều khoản gia hạn. Đây được xem là phương án phù hợp để duy trì sự ổn định nơi hàng phòng ngự mà không tạo ra cam kết quá dài hạn.

Dù không còn ở độ tuổi sung sức nhất, Van Dijk vẫn chứng minh giá trị bằng phong độ ổn định. Trung vệ người Hà Lan thi đấu trọn vẹn mọi phút trong các trận Premier League của Liverpool mùa này. Khả năng chỉ huy hàng thủ, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ giúp anh tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Liverpool cũng đánh giá cao khả năng dìu dắt những cầu thủ trẻ của người đội trưởng. Các tài năng Jeremy Jacquet và Giovanni Leoni được hưởng lợi đáng kể từ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cũng như những tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà Van Dijk duy trì.

Tuy nhiên, vấn đề tài chính có thể trở thành yếu tố quyết định trong quá trình đàm phán. Van Dijk nằm trong nhóm những hậu vệ hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu. Vì vậy, để tiếp tục gắn bó với Anfield, anh có thể phải chấp nhận giảm thu nhập.

Dù vậy, cả hai bên được cho là đều cởi mở với những phương án khác nhau nhằm tìm kiếm tiếng nói chung. Nếu đạt thỏa thuận, Van Dijk sẽ tiếp tục kéo dài hành trình đã trải qua 10 mùa giải và 387 lần ra sân cho Liverpool.

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