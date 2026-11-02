Arsenal kéo sập pháo đài Anfield lần đầu tiên sau 14 năm

Đêm 1/11, Arsenal đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng 9 Premier League.

Lần đầu tiên kể từ chiến thắng 2-0 vào tháng 9/2012, khi Mikel Arteta vẫn còn là cầu thủ, Arsenal mới lại ca khúc khải hoàn trên sân nhà của Liverpool.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa quan trọng, khi giúp "Pháo thủ" vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 24 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Manchester City.

Arsenal nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng khá tốt và sớm tìm được bàn mở tỷ số. Phút đầu trận, Declan Rice thực hiện đường chuyền chính xác để Kai Havertz băng xuống cột xa, đệm bóng cận thành đánh bại Alisson. Sau bàn thua, Liverpool lập tức đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Bradley Barcola có cơ hội đáp trả nhưng xử lý thiếu chính xác, trong khi Alexander Isak cũng không thể tận dụng tình huống thuận lợi sau pha đánh đầu của Virgil van Dijk.

Kai Havertz tỏa sáng ở những trận cầu lớn.

Càng về cuối hiệp một, sức ép của Liverpool càng lớn. Florian Wirtz đưa bóng dội xà từ quả đá phạt, còn Alexis Mac Allister đánh đầu vọt xà trong một tình huống đáng chú ý khác. Arsenal có phần lép vế nhưng vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự và những pha can thiệp kịp thời của David Raya. Thủ môn người Tây Ban Nha không phải thực hiện pha cứu thua nào trong hiệp một, nhưng nhiều lần chủ động băng ra xử lý, ngăn đối thủ tạo ra cơ hội rõ rệt.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục tìm cách gia tăng sức ép. Isak có thêm cơ hội từ đường chuyền của Milos Kerkez nhưng dứt điểm vọt xà. Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng tạo ra tình huống nguy hiểm khi Christos Tzolis buộc Alisson phải bay người cứu thua. Đội khách sau đó chủ động giảm nhịp độ, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ.

Căng thẳng xuất hiện ở những phút cuối với màn xô xát giữa Mac Allister và Martin Odegaard, nhưng không làm thay đổi kết quả. Arsenal bảo toàn chiến thắng, qua đó nối dài phong độ ấn tượng với 17 chiến thắng trong 20 trận gần nhất tại Premier League. Đáng chú ý, đây còn là chiến thắng sân khách thứ 300 của họ ở giải đấu, cột mốc mà trước đó chỉ Manchester United đạt được.





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