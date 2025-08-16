Bước ngoặt 11 triệu euro để Barcelona đăng ký Rashford

Sporting Lisbon chấp nhận mua 50% quyền sở hữu còn lại của tiền đạo Francisco Trincao, giúp Barcelona thu về số tiền đáng kể để đăng ký các tân binh cho mùa 2025/26.

Trincao tỏa sáng trong màu áo Sporting.

Thương vụ này được công bố vào ngày 15/8, với mức phí lên tới 11 triệu euro. Trincao sẽ tiếp tục khoác áo Sporting sau khi gia nhập đội từ mùa hè năm 2022.

Trước đây, cả Barcelona và Sporting đều sở hữu 50% quyền sở hữu hợp đồng của cầu thủ. Sau khi chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của Trincao ở mùa 2024/25, Sporting quyết định chi tiền mua đứt tiền đạo.

Bên cạnh số tiền 11 triệu euro từ Sporting, Barcelona vẫn có thể nhận thêm phần trăm phí chuyển nhượng nếu Sporting bán Trincao cho CLB thứ ba. Đây là điều khoản được cài cắm trong thỏa thuận của hai đội, theo Marca.

Trincao gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020 từ SC Braga. Dù sở hữu kỹ thuật tốt, anh không thể cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình khi còn sự hiện diện của Lionel Messi. Sau khi không có cơ hội thi đấu thường xuyên, Trincao được cho Wolves mượn vào cuối mùa giải.

Khoản thu 11 triệu euro này sẽ giúp Barcelona gặp thuận lợi trong việc đăng ký cầu thủ cho mùa giải mới. Hiện tại, câu lạc bộ vẫn chờ đợi để đăng ký những Joan García, Marcus Rashford, Roony, Gerard Martín và Szczesny.

Khả năng ra sân của nhóm cầu thủ này ở trận gặp Mallorca rạng sáng 17/8 tại vòng 1 La Liga là rất thấp.

Dấu ấn đầu tiên của Rashford trong màu áo Barcelona Tối 31/7, tiền đạo sinh năm 1997 kiến tạo giúp Barca thắng FC Seoul 7-3.