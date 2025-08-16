Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bước ngoặt 11 triệu euro để Barcelona đăng ký Rashford

  • Thứ bảy, 16/8/2025 06:51 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sporting Lisbon chấp nhận mua 50% quyền sở hữu còn lại của tiền đạo Francisco Trincao, giúp Barcelona thu về số tiền đáng kể để đăng ký các tân binh cho mùa 2025/26.

Trincao tỏa sáng trong màu áo Sporting.

Thương vụ này được công bố vào ngày 15/8, với mức phí lên tới 11 triệu euro. Trincao sẽ tiếp tục khoác áo Sporting sau khi gia nhập đội từ mùa hè năm 2022.

Trước đây, cả Barcelona và Sporting đều sở hữu 50% quyền sở hữu hợp đồng của cầu thủ. Sau khi chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của Trincao ở mùa 2024/25, Sporting quyết định chi tiền mua đứt tiền đạo.

Bên cạnh số tiền 11 triệu euro từ Sporting, Barcelona vẫn có thể nhận thêm phần trăm phí chuyển nhượng nếu Sporting bán Trincao cho CLB thứ ba. Đây là điều khoản được cài cắm trong thỏa thuận của hai đội, theo Marca.

Trincao gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020 từ SC Braga. Dù sở hữu kỹ thuật tốt, anh không thể cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình khi còn sự hiện diện của Lionel Messi. Sau khi không có cơ hội thi đấu thường xuyên, Trincao được cho Wolves mượn vào cuối mùa giải.

Khoản thu 11 triệu euro này sẽ giúp Barcelona gặp thuận lợi trong việc đăng ký cầu thủ cho mùa giải mới. Hiện tại, câu lạc bộ vẫn chờ đợi để đăng ký những Joan García, Marcus Rashford, Roony, Gerard Martín và Szczesny.

Khả năng ra sân của nhóm cầu thủ này ở trận gặp Mallorca rạng sáng 17/8 tại vòng 1 La Liga là rất thấp.

Dấu ấn đầu tiên của Rashford trong màu áo Barcelona Tối 31/7, tiền đạo sinh năm 1997 kiến tạo giúp Barca thắng FC Seoul 7-3.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Duy Luân

barcelona Barca Marcus Rashford barcelona sporting lisbon trincao

    Đọc tiếp

    Kho nhu Aston Villa hinh anh

    Khổ như Aston Villa

    40 phút trước 06:22 16/8/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Trong vòng 13 tháng, Aston Villa bán đi hàng loạt cầu thủ chủ chốt với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hàng trăm triệu bảng, nhưng họ vẫn bị hạn chế chi tiêu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý