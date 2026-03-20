Bùng nổ trào lưu nghỉ dưỡng với sách

Trong cuộc sống hiện đại, nơi công nghệ và AI đang có ảnh hưởng ngày càng lớn, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người muốn quay lại những kỳ nghỉ dưỡng thư giãn với sách, theo The Bookseller.

The Independent dẫn thông tin từ Google cho biết lượt tìm kiếm cụm từ “kỳ nghỉ dưỡng với sách” đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối năm 2025. “Đọc sách cuối tuần” cũng là một trong những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất cho tới nay của năm 2026.

Cùng với sức ảnh hưởng của BookTok, các kỳ nghỉ dưỡng với sách đang ngày càng phổ biến với độc giả, đặc biệt là những người thuộc thế hệ Z và Millennials. Đón đầu xu hướng này, trong vài năm qua, số lượng công ty tổ chức các kỳ nghỉ dưỡng đọc sách đã phát triển mạnh mẽ cả ở Anh và trên toàn thế giới.

Đa dạng trải nghiệm trong các kỳ nghỉ dưỡng với sách

Rebecca Rousseau, người sáng lập chương trình kỳ nghỉ dưỡng đọc sách Bookward Bound, giải thích rằng "các kỳ nghỉ đọc sách mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế và xây dựng nên một cộng đồng có tình yêu chung với sách". Với mục tiêu tăng cường kết nối giữa người tham gia với sách, chương trình đầu tiên của họ đã diễn ra ở vùng núi Thụy Sĩ vào mùa xuân này.

Dù có chung hoạt động với sách, các kỳ nghỉ này được tổ chức rất khác nhau. Một số chương trình chỉ ở quy mô nhỏ, chủ yếu là chia sẻ trải nghiệm cá nhân giữa các nhóm bạn bè. Một số chương trình khác được các công ty chuyên nghiệp tổ chức với quy mô lớn hơn.

Một điểm chung là người tham gia sẽ đọc và thảo luận về một cuốn sách cụ thể trong suốt chuyến đi, cùng với nhiều hoạt động tùy chọn khác để tạo sự thư giãn và kết nối.

Thường diễn ra tại những ngôi nhà lớn, khách sạn hoặc biệt thự, các không gian thoáng đãng như vậy là địa điểm lý tưởng để khách mời dành thời gian bên nhau, làm quen với nhau và chìm đắm với sách.

Ladies Who Lit là một thương hiệu nổi tiếng trong giới tổ chức kỳ nghỉ với sách. Các kỳ nghỉ của họ rất được ưa chuộng và nhiều chuyến đi trong năm nay đã bán hết vé từ rất sớm. Họ có đa dạng lựa chọn từ những chuyến đi ấm cúng ở Anh đến những kỳ nghỉ sang trọng ở châu Âu tại Mykonos và Sicily. Thậm chí, họ còn tổ chức một số kỳ nghỉ hấp dẫn trên du thuyền tư nhân vào tháng 6 và tháng 7 này.

Người sáng lập Megan Christopher giải thích rằng Ladies Who Lit thường xuyên hợp tác với các nhà xuất bản để chọn ra cuốn sách chính trong kỳ nghỉ của họ. Người tham gia sẽ đọc chúng và tham gia thảo luận nhóm vào ngày cuối cùng.

Các công ty xuất bản đôi khi cũng tặng sách để bên tổ chức trao cho người tham dự nếu những cuốn sách đó phù hợp và phía xuất bản muốn quảng bá.

Cơ hội của giới xuất bản cùng các kỳ nghỉ dưỡng với sách

Ngành xuất bản dường như đang tận dụng tối đa xu hướng này để tiếp thị sách. Gần đây, hai nhà xuất bản Source Books và DK đã tổ chức một buổi gặp gỡ dành cho những người có ảnh hưởng, mời một nhóm các nhà sáng tạo nội dung về sách đến tham dự một kỳ nghỉ cuối tuần theo chủ đề "Ngày tình bạn" tại một ngôi nhà nông thôn xinh xắn.

Abbie Gould, Giám đốc tiếp thị số tại Source Books, giải thích rằng "chương trình hướng tới quảng bá các đầu sách lãng mạn chủ lực của chúng tôi thông qua các trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hoạt động cuối tuần còn có một cuộc thi đọc sách và một hội thảo cắm hoa đầy thú vị, nơi các nhà sáng tạo tái hiện lại bìa sách của The Sun and the Starmaker của Rachel Griffin, A Girl Like Her của Talia Hibbert và One and Only của Karla Sorensen.

"Một điểm nhấn chiến lược của sự kiện là màn ra mắt bìa sách cho cuốn Coiled at the Roots được mong đợi của Scarlett St Clair. Hoạt động này đã có sức hút đáng kể với hơn 50.000 lượt xem và mức độ tương tác cộng đồng cao".

Các hiệu sách cũng có nhiều cơ hội để tham gia vào xu hướng này, như tự tổ chức các kỳ nghỉ, cung cấp sách cho các chương trình với giá ưu đãi hoặc trở thành điểm đến của những kỳ nghỉ ở địa phương.

Ví dụ, công ty Boutique Book Retreats đã đưa hoạt động Sip and Shop vào các kỳ nghỉ với sách của mình. Theo đó, họ thuê xe buýt hoặc xe limousine đưa những người tham gia ghé thăm một loạt hiệu sách độc lập. Những hiệu sách này đều được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên sự đa dạng về số đầu sách và không gian hiệu sách. Tại đây, người tham gia có thể được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc biệt, như một trò chơi tìm kho báu, thưởng thức một bàn đồ uống và tráng miệng hoặc đơn giản được giảm giá 10% khi mua sách.

Sự hợp tác giữa các bên như vậy có thể mang lại lợi ích rất lớn cho các hiệu sách độc lập, giúp tăng doanh số bán hàng và khả năng tiếp cận độc giả, đặc biệt là khi những người tham gia chia sẻ trải nghiệm của họ trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh công nghệ tiếp tục phát triển nhanh chóng, nhu cầu của con người về những trải nghiệm đời thực giàu ý nghĩa và có một khoảng lặng nghỉ ngơi với sách có lẽ sẽ ngày càng tăng lên.