Bùng nổ các ấn bản sách đặc biệt: Toàn giới xuất bản nhập cuộc

Trong những năm gần đây, số lượng ấn bản sách đặc biệt dành riêng cho giới sưu tập đã tăng vọt, gồm cả những đầu sách cũ và những tác phẩm mới hấp dẫn, theo Publishers Weekly.

Ngoài những đầu sách cổ điển nổi tiếng như Pride & Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến), Frankenstein, Dune (Hành tinh cát), Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn), nhiều tác phẩm mới hiện nay với chất lượng đặc biệt và bìa sách được trang trí công phu đang thu hút mạnh mẽ giới sưu tập.

Loạt yếu tố khiến giới xuất bản nhập cuộc

Một số người chỉ ra rằng ấn bản đặc biệt Fourth Wing (Cánh Tư) của Rebecca Yarros, với gáy sách được phun sơn đen và được tô điểm với những hình ảnh con rồng, là điểm khởi đầu cho làn sóng sách giới hạn hiện nay.

Ấn bản đặc biệt Fourth Wing. Ảnh: Etsy.

Theo Phó chủ tịch nhà xuất bản Gallery Books Carrie Feron, độc giả của thể loại lãng mạn đã "trở nên cởi mở hơn nhiều và một trong những cách họ thể hiện điều đó là tham gia sưu tầm và trưng bày”.

Jean McGinley, Phó chủ tịch cấp cao tại nhà xuất bản HarperCollins cho biết:"Chúng tôi luôn hướng đến việc mang tới cho người hâm mộ những gì họ muốn. Năm năm trước, điều họ muốn chỉ là một phân cảnh mới, thêm nội dung bổ sung hoặc những thông tin hé lộ về tác phẩm tiếp theo. Nhưng ngày nay, ngoài những điều đó, độc giả muốn sách có vẻ ngoài thật đẹp".

Ngoài sự phát triển mạnh của thể loại lãng mạn và lãng mạn-kỳ ảo, sự gia tăng số lượng các đơn vị tham gia vào mảng phát hành chuyên về các ấn bản đặc biệt cũng là một tín hiệu cho thấy sự phát triển của thị trường này. Gần đây, các công ty FairyLoot, Illumicrate và LitJoy đã phát hành phiên bản riêng của loạt truyện Hades x Persephone của Scarlett St. Clair, bộ truyện Monsters of Verity của V.E. Schwab và Ella Enchanted của Gail Garson Levine.

Bộ Hades x Persephone đặc biệt của Fairy Loot. Ảnh: Fairy Loot.

Ngoài việc cấp phép cho các đơn vị trên ra mắt các ấn bản đặc biệt, các nhà xuất bản cũng muốn tham gia trực tiếp vào thị trường này. Monique Patterson, Phó chủ tịch kiêm giám đốc biên tập tại nhà xuất bản Bramble, chia sẻ rằng khi nhu cầu hiện rõ ràng hơn, họ sẵn sàng đặt cược thêm vào các phiên bản đặc biệt.

Và với sự phát triển của các cộng đồng trực tuyến như Bookstagram và BookTok, thông tin về các ấn bản này có thể lan truyền nhanh hơn và xa hơn. Danielle Cantarella, Phó giám đốc bán hàng phụ trách mảng sách thiếu nhi tại Hachette, nói rõ: "Sự phát triển của BookTok và các phương tiện truyền thông xã hội trực quan khác đã giúp người hâm mộ chia sẻ những cuốn sách họ mua, đặc biệt là các ấn bản giới hạn. Điều đó cũng giúp gia tăng nhu cầu đối với các phiên bản này".

Theo góc độ tiếp thị, Justine Bylo, Phó giám đốc xuất bản của Entangled cho biết: "Bìa sách vốn là một công cụ tiếp thị quan trọng nhưng truyền thông xã hội đã đưa tính thẩm mỹ của sách trở nên quan trọng hơn nữa trong việc thu hút sự chú ý của độc giả. Chất lượng của câu chuyện luôn quan trọng, nhưng một vẻ ngoài đẹp có thể tạo ra tiếng vang cho một tựa sách trước khi độc giả đọc nó".

Tuy nhiên, BookTok không phải là lý do duy nhất khiến các phiên bản đặc biệt nhận được sự quan tâm của giới xuất bản. Ông McGinley cho rằng một động lực thúc đẩy họ quan tâm đến mảng sách giới hạn là nhu cầu từ thế hệ độc giả trẻ tuổi, "những người sưu tầm và coi trọng sách, cũng như thích chia sẻ chúng trên các không gia như TikTok, Instagram và Snapchat".

Chiến lược gây chú ý

Hầu hết phiên bản sách đặc biệt đều được phát hành với số lượng giới hạn, có tính đến nhu cầu dự kiến ​​của độc giả và nhà bán lẻ. Số lượng hạn chế này cũng giúp thôi thúc tâm lý mua hàng của độc giả: Nếu không mua ngay bây giờ thì có thể sau này phải trả gấp ba lần giá ban đầu để mua từ một nhà bán lẻ. Trên eBay, một bản sao ấn bản đầu tiên của Fourth Wing có thể được bán với giá 300 USD , trong khi bộ truyện Bridgerton hoàn chỉnh của đơn vị phát hành đặc biệt Illumicrate có giá 900 USD .

Một chức năng khác của các phiên bản hạn chế là giúp tác giả đột phá thị trường. Bylo cho biết nhiều phiên bản sách cao cấp của họ được thiết kế với mục tiêu gây chú ý, như dùng bìa sách từ các nghệ sĩ mới nổi, dùng hình ảnh và trang trí độc quyền, hay đưa thêm hình ảnh và bản đồ. Ví dụ, hai cuốn sách cuối cùng của Emily Henry được xuất bản dưới dạng bìa cứng trong khi tác phẩm đầu tay của cô, Beach Read, là bản bìa mềm. Và để thu hút độc giả, họ đã ra mắt phiên bản cao cấp của Beach Read vào mùa thu năm nay.

Bản cao cấp của Beach Read. Ảnh: Amazon.

Các nhà xuất bản cũng có thể có nhiều chiến lược riêng. Như Entangled thường xuyên xuất bản cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp ngay từ đầu. The Wren in the Holly Library của K.A. Linde và Heavenbreaker của Sara Wolf gần đây đều đi theo chiến lược này để những người quan tâm đến phiên bản cao cấp và những người không quan tâm, chẳng hạn như thư viện, đều có thể nhận được những cuốn sách họ muốn.

Nhà xuất bản LBYR chọn ra mắt ấn bản đặc biệt cho một số đầu sách. Ví dụ, cuốn The Cruel Prince của Holly Black đã được LBYR ra mắt bản đặc biệt năm 2023. Điều này là do các phiên bản đặc biệt trước đó chỉ dành riêng cho một số nhóm khách hàng lớn như Barnes & Noble, Illumicrate và LitJoy. Do vậy, LBYR muốn mọi độc giả đều có cơ hội tiếp cận các ấn bản đặc biệt này.

Khi ngày càng có nhiều phiên bản đặc biệt tràn ngập thị trường, Madison Nankervis, chuyên gia tiếp thị tại nhà xuất bản Bloom Books, cho rằng người mua có thể trở nên sáng suốt hơn. Nankervis nói: "Bạn có thể thấy không còn người chỉ mua sách vì đẹp. Tôi nghĩ rằng trong tương lai độc giả sẽ đưa ra những quyết định có ý thức hơn vì sẽ có rất nhiều phiên bản". Do đó, McGinley cho biết, các nhà xuất bản sẽ phải "rất cẩn thận và có chiến lược" về việc những tựa sách nào sẽ được phát hành phiên bản đặc biệt và giữ vững vị thế cho chúng.