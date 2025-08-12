Bùi Tiến Dũng: ‘Mong Việt Nam có đại diện tới Bundesliga’

Trung vệ Bùi Tiến Dũng nhận định Bundesliga là một trong những giải đấu hàng đầu thế giới, anh hy vọng một ngày nào đó sẽ có đại diện của Việt Nam xuất hiện ở sân chơi danh giá này.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng hy vọng Việt Nam sẽ có đại diện thi đấu ở Bundesliga. Ảnh: TC Viettel.

“Bundesliga là biểu tượng của kỷ luật, tốc độ, cống hiến, là nơi mà cầu thủ nào cũng mong muốn được bước chân tới. Tuyển Đức là một trong những đội bóng xuất sắc của thế giới, sản sinh ra những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi trân trọng cơ hội hợp tác lần này, đây là cơ hội để cầu thủ trẻ tới bóng đá đỉnh cao”, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ trong sự kiện công bố độc quyền phát sóng giải VĐQG Đức ,Bundesliga.

TV360 đạt thỏa thuận với Bundesliga International (DFL) để sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa giải liên tiếp, từ 2025 đến 2028. Theo Bùi Tiến Dũng, đây không chỉ là một thương vụ bản quyền, mà còn là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự hợp tác và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Đức.

Đội trưởng của Thể Công Viettel tiếp tục: “Những chương trình như Đường tới Bundesliga là cơ hội để các tài năng trẻ đến gần hơn với môi trường bóng đá phát triển. Hy vọng trong tương lai sẽ có đại diện của Việt Nam bước ra sân cỏ Bundesliga, không chỉ là để thi đấu mà còn là để truyền cảm hứng”.

Toàn bộ 306 trận đấu mỗi mùa của giải VĐQG Đức được phát sóng trọn vẹn, không chỉ mang tới bóng đá đỉnh cao, thỏa thuận hợp tác còn mở ra cơ hội kết nối giữa các tài năng Việt Nam và những CLB hàng đầu nước Đức.

Nền tảng này sở hữu nhiều tính năng khác biệt so với các dịch vụ tương tự, nổi bật là khả năng xem cùng lúc 4 trận đấu. Người hâm mộ còn có thể bình luận trực tiếp, dự đoán tỷ số, tương tác với bình luận viên ngay trong trận. Công nghệ AI sẽ tự động gợi ý trận đấu, video và nội dung theo sở thích cá nhân.

Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tiếp thị của Bundesliga International, ông Peer Naubert cho biết trong 5 năm qua, số lượng người hâm mộ Bundesliga tại Việt Nam đã tăng hơn một phần ba, phản ánh tình yêu mạnh mẽ của người Việt Nam với bóng đá.

“Chúng tôi có cơ hội đưa người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với các CLB, cầu thủ và những câu chuyện làm nên sức hấp dẫn của Bundesliga”, ông Peer Naubert khẳng định.

Trước đó, bản quyền giải đấu hàng đầu nước Đức tại Việt Nam thường được chia sẻ hoặc phân phối qua nhiều đối tác khác nhau. Sự kiện này được đánh giá là bước tiến lớn, hứa hẹn mang tới trải nghiệm đồng nhất và sâu hơn cho khán giả yêu bóng đá Đức.