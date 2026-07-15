Bùi Khánh Linh gây chú ý

Trong loạt ảnh mới, Bùi Khánh Linh khoe vóc dáng gợi cảm. Thời gian qua, á hậu duy trì chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

Bùi Khánh Linh vừa chia sẻ hình ảnh mới và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Trong hình ảnh, người đẹp khoe vóc dáng với bộ bikini 2 mảnh. Để có thân hình thon gọn với vòng eo từng được chia sẻ là 59 cm, nàng hậu chăm chỉ tập luyện và ăn sữa chua đều đặn vào mỗi sáng.

Theo nàng hậu, việc ăn sữa chua giúp tiêu hóa tốt hơn, thuận lợi cho việc duy trì vóc dáng mảnh mai mà vẫn săn chắc, khỏe khoắn. Bên cạnh đó, cô hạn chế những món ăn nhiều đường, dầu mỡ.

Hình ảnh khoe vóc dáng của Bùi Khánh Linh. Ảnh: FBNV.

Bùi Khánh Linh cũng dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để có tinh thần thoải mái. Những ngày qua, cô du lịch Thái Lan cùng nhóm bạn thân gồm Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên…

Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, là á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Trước đó, cô từng góp mặt tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và dừng chân trong top 5.

Tên tuổi của người đẹp được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình hẹn hò Đảo thiên đường, phiên bản Việt được xây dựng theo mô-típ của Single's Inferno. Tại đây, những tương tác giữa Bùi Khánh Linh và MC người Hàn Quốc Minuk liên tục trở thành chủ đề bàn luận. Khép lại hành trình, cả hai nắm tay nhau rời chương trình. Sau đó, Minuk cũng nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của á hậu.

Tuy nhiên, khi Đảo thiên đường còn phát sóng, Bùi Khánh Linh bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò với một chàng trai khác, thay vì Minuk. Diễn biến này khiến không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng và đặt dấu hỏi về mối quan hệ được xây dựng trong chương trình. Sau khi gameshow khép lại, người đẹp lên tiếng khẳng định cô và MC người Hàn Quốc chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, bác bỏ những đồn đoán về chuyện tình cảm.

Cuối 2025, người đẹp vướng tin có con. Tuy nhiên, á hậu sinh năm 2002 nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cụ thể, khi một tài khoản hỏi: "Vừa nghe tin chị có con gái đầu lòng", Bùi Khánh Linh phản hồi: "Thế thì là tin vịt, tin spam rồi bạn ơi". Kèm theo tin nhắn là clip Bùi Khánh Linh khoe vóc dáng thon gọn trong trang phục đen ôm sát.