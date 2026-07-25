Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Dalí

Cuốn sách này kể về cuộc đời của Dalí và khám phá ý nghĩa của những bức tranh siêu thực của ông. Tinh túy của chủ nghĩa siêu thực Dalí chính là: nơi cái bình thường trở thành cái phi thường.

Xuất bản

Bức tranh vẽ em gái mở cánh cửa đưa Salvador Dalí đến với Picasso

  • Thứ bảy, 25/7/2026 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Picasso nhìn thấy bức tranh này trong buổi triển lãm solo đầu tiên của Dalí ở Sala Dalmau, và rất thích nó. Ông giới thiệu Dalí với các bạn ông, hai nhà buôn tranh.

Nghệ thuật của Dalí, 1922-1926

Theo nhà thơ José Moreno Villa, trong thời gian ở trường nghệ thuật, “Dalí chơi hai lá bài trái ngược nhau... lá bài truyền thống cùng với lá bài táo bạo”. Dalí từng bước dấn vào phong cách avant-garde của nghệ thuật châu Âu. Sau chủ nghĩa Ấn tượng, ông thử nghiệm với chủ nghĩa Tân Ấn tượng, Vị lai và Lập thể. Ở những dịp triển lãm, tranh ông thường bị chê là quá hỗn tạp, do kết hợp nhiều phong cách với nhau.

Một bức tranh mang tính đơn trường phái hơn trong số này là bức trong loạt tranh vẽ em gái ông, Ana María. Trong Dáng người bên cửa sổ, Dalí vẽ em gái ông nhìn ra cảnh biển ở Cadaqués. Với hai màu xanh và xám hòa hợp, bức tranh này mang một vẻ chặt chẽ cổ điển. Từng yếu tố trong tranh đều được cân bằng cẩn thận: đường bờ biển trở thành trục ngang của khung cửa sổ, còn điểm tụ phối cảnh được đánh dấu bằng hướng của ván lát sàn và cánh cửa sổ.

Salvador Dalí ảnh 1

Bức tranh Dáng người bên cửa sổ được họa sĩ Salvador Dalí vẽ năm 1925. Ảnh: wikipedia.

Trong vũ trụ trật tự này có một “chủ nghĩa hiện thực ám ảnh”. Dalí ghi nhận từng yếu tố bằng sự chính xác đến giật mình, từ những sợi tóc trên đầu em gái và nếp gấp trên váy, cho đến bóng căn nhà phản chiếu trên kính cửa sổ. Cách ông chú ý đến từng chi tiết tạo nên một hiệu ứng hiện thực thậm phồn ngưng đọng. Năm 1926, Dalí bắt đầu tìm chủ đề khác ngoài gia đình mình, và trở về với phong cảnh Cadaqués, vẽ lại nó theo cùng phong cách tự nhiên chủ nghĩa sắc cạnh này.

Picasso nhìn thấy bức tranh này trong buổi triển lãm solo đầu tiên của Dalí ở Sala Dalmau, và rất thích nó. Ông giới thiệu Dalí với các bạn ông, hai nhà buôn tranh Paul Rosenberg và Pierre Loeb. Loeb đã đến Tây Ban Nha chỉ với mục đích là xem tác phẩm mới nhất của Dalí. Loeb không đưa ra đề nghị nào, nhưng Picasso vẫn là một người ủng hộ trung thành của Dalí.

Khi Dalí chuyển đến sống ở Paris, Picasso đã cố giúp lần nữa, lần này ông giới thiệu Dalí cho khách hàng của mình, Gertrude Stein, dù vẫn không đem lại kết quả gì. Dần dà, Picasso trở nên thận trọng hơn và từ từ giữ khoảng cách với người họa sĩ Siêu thực khoa trương này.

Catherine Ingram

Đông A + NXB Dân Trí

Salvador Dalí Pablo Picasso nghệ thuật Siêu thực

    Đọc tiếp

    Trường phái Siêu thực

    Trường phái Siêu thực

    3 giờ trước 09:24 25/7/2026

    0

    Thay vì mô tả hiện thực, các họa sĩ Siêu thực đi sâu vào tiềm thức, tạo nên những tác phẩm kỳ lạ nhưng giàu tính biểu tượng và ảnh hưởng sâu rộng đến nghệ thuật hiện đại.

    Chuyện chưa kể về Trạng cờ

    Chuyện chưa kể về Trạng cờ

    4 giờ trước 08:30 25/7/2026

    0

    Xưa kia ở huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương có một người tên Vũ Huyến. Khi người này mới sinh ra, giữa trán nổi lên một nốt đỏ trông hình như quân cờ.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    09:49 13/7/2026 09:49 13/7/2026

    0

    Tọa lạc ở số 21 Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa, TP.HCM), Book Garden 21 là không gian văn hóa mở, nơi bạn trẻ có thể tận hưởng cảm giác đọc sách thư thái giữa khu vườn xanh mát.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý