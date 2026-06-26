Bức thư gây xúc động của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Trước thời điểm cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS Đào Xuân Cơ đã gửi bức tâm thư đầy xúc động tới toàn thể gia đình cán bộ, viên chức.

Bức thư được gửi ngày 26/6, thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động - cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện. Không chỉ là lời tri ân, bức thư còn khẳng định gia đình chính là điểm tựa để những người thầy thuốc vững vàng thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đinh Hà.

Trong bức thư gửi các gia đình cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh hơn một thế kỷ phát triển của bệnh viện được xây dựng từ trí tuệ, bản lĩnh và sự tận tụy của nhiều thế hệ cán bộ y tế. Tuy nhiên, phía sau mỗi chiếc áo blouse trắng luôn có một điểm tựa vững chắc hơn cả, đó là gia đình.

Theo người đứng đầu Bệnh viện Bạch Mai, chính tình yêu thương, sự sẻ chia và những hy sinh thầm lặng của cha mẹ, người bạn đời và các con đã tiếp thêm nghị lực để đội ngũ y bác sĩ vượt qua áp lực nghề nghiệp cũng như hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Việc đưa cơ sở mới vào vận hành không chỉ đơn thuần là mở thêm một bệnh viện, mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, đưa kỹ thuật cao đến gần người dân, giảm tải cho tuyến trung ương và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Để thực hiện nhiệm vụ này, hàng nghìn cán bộ, viên chức đã sẵn sàng nhận công tác tại cơ sở Ninh Bình, đồng nghĩa với việc nhiều người phải tạm xa cha mẹ, vợ chồng, con cái và chấp nhận thay đổi cuộc sống để xây dựng một cơ sở y tế mới ngay từ những ngày đầu.

"Chúng tôi hiểu rằng mỗi quyết định lên đường không chỉ là quyết định của riêng một cán bộ, mà còn là sự đồng thuận, động viên và sẻ chia của cả một gia đình. Có những bậc cha mẹ đã dành cả cuộc đời cho con, dù luôn mong con ở gần, vẫn động viên con hoàn thành nhiệm vụ.

Có những người vợ, người chồng sẵn sàng gánh vác thêm công việc gia đình, thay nhau chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái để người bạn đời yên tâm công tác.

Có những người con còn rất nhỏ sẽ phải làm quen với những bữa cơm thiếu cha hoặc mẹ, với những ngày cuối tuần vắng bóng người thân, nhưng rồi chính các con sẽ lớn lên cùng niềm tự hào rằng cha mẹ mình đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe và gìn giữ sự sống cho biết bao người bệnh.

Những hy sinh ấy có thể không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo thành tích nào, nhưng sẽ luôn được ghi nhớ trong trái tim của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và lặng lẽ ghi dấu trong từng trang sử vẻ vang của Bệnh viện Bạch Mai", PGS.TS Đào Xuân Cơ dành nhiều dòng tri ân tới những người thân đã âm thầm đồng hành cùng đội ngũ y tế.

Theo ông, những hy sinh ấy có thể không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo thành tích nào, nhưng sẽ luôn được ghi nhớ trong trái tim mỗi cán bộ y tế và trong lịch sử phát triển của Bệnh viện Bạch Mai.

"Chúng tôi luôn tâm niệm rằng sự cống hiến của đội ngũ cán bộ y tế và sự hy sinh, sẻ chia vô điều kiện của các gia đình chưa bao giờ là hai điều tách rời. Chính hai giá trị ấy đã tạo nên bản sắc và sức mạnh của Bệnh viện Bạch Mai", bức thư nêu.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình bắt đầu hoạt động vào sáng 26/6. Ảnh: Đinh Hà.

"Phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Việc xây dựng và phát triển cơ sở Ninh Bình thành một cơ sở y tế chuyên sâu ngang tầm với các trung tâm y khoa lớn trong khu vực sẽ cần rất nhiều thời gian, tâm huyết và sự đồng lòng.

Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai, cùng sự đồng hành quý báu của các gia đình, chúng ta sẽ hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Mỗi lời động viên của cha mẹ, mỗi sự cảm thông của người bạn đời, mỗi ánh mắt tự hào của các con đều là nguồn sức mạnh vô giá để những người thầy thuốc Bạch Mai thêm vững vàng trên hành trình phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân", PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định.

Sáng 26/6, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho các bệnh viện trung ương và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Sau thời gian dài chờ đợi, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày 26/6. Đây là một trong những trung tâm y tế hiện đại nhất hiện nay với hạ tầng khu khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ chuyên sâu được đầu tư đồng bộ với cơ sở Hà Nội, đáp ứng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngang tầm khu vực.

Trong hơn một năm qua, toàn bộ hệ thống bệnh viện đã dồn mọi nguồn lực cho công tác chuẩn bị. Khoảng 1.300 GS, PGS, TS, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và cán bộ quản lý đã được đào tạo, bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở Ninh Bình.

Toàn bộ nội dung bức tâm thư của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS Đào Xuân Cơ. Ảnh: BVCC.