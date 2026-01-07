Bức ảnh U23 Việt Nam thua Jordan 10 năm trước viral trở lại

Bức ảnh U23 Việt Nam thua U23 Jordan ở trận ra quân cách đây 10 năm bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại sau chiến thắng mới nhất của đội tuyển.

Cầu thủ Duy Mạnh trong trận đối đầu với U23 Jordan tại vòng bảng giải U23 Châu Á năm 2016.

Tối 6/1, U23 Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại bảng A VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia).

Ngay sau chiến thắng này, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại hình ảnh cách đây đúng 10 năm, thời điểm U23 Việt Nam chạm trán U23 Jordan ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2016. Khi đó, thầy trò HLV Toshiya Miura để thua 1-3 trước đối thủ được đánh giá cao hơn, trong đó Duy Mạnh là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho U23 Việt Nam.

Sự đối lập giữa hai kết quả sau một thập kỷ khiến cộng đồng mạng thích thú. Một số trang mạng đã chia sẻ lại bức ảnh cũ và biến nó thành câu chuyện vui bên lề chiến tích hiện tại.

Một tài khoản hài hước bình luận: "Năm 2026 thì khác, Jordan gặp bất lợi vì trời nắng". Người khác cho biết: "Và cả hai lần Việt Nam đều chọn lối chơi tấn công trực diện vào Jordan thay vì phòng ngự phản công".

U23 Việt Nam trong trận thua U23 Jordan năm 2016 và trận thắng đúng 10 năm sau. Ảnh: NTO FC/Facebook.

Trang NTO FC chia sẻ lại ảnh 2016 và 2026 cùng chú thích: "Cũng là những ngày này nhưng khác hẳn! Việt Nam 10 năm trước, U23 Việt Nam ra quân VCK U23 châu Á 2016, gặp U23 Jordan và thua tâm phục khẩu phục 1-3. Khi ấy, chúng ta còn non, còn học hỏi, còn đi xin từng bài học lớn. 10 năm sau… Vẫn là Jordan. Vẫn là U23 châu Á. Nhưng lần này, U23 Việt Nam thắng thuyết phục 2-0. Không còn sợ hãi. Không còn lép vế. Chỉ còn bản lĩnh, kỷ luật và sự tự tin".

Nhiều cổ động viên cũng bày tỏ lạc quan về sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, cho rằng: "Lứa Jordan 10 năm trước đã trở thành nòng cốt đưa họ dự World Cup 2026, và nếu được đầu tư bài bản, giấc mơ dự World Cup của Việt Nam trong tương lai cũng không phải là điều quá xa vời".

Sau chiến thắng mở màn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1.

Đại diện Trung Á rơi vào thế bất lợi khi tiền vệ trung tâm Arsen Sharshenbekov không thể ra sân do án treo giò. Tuy vậy, U23 Kyrgyzstan vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu với hàng phòng ngự chắc chắn và phong độ tổng thể ổn định.