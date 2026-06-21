Bức ảnh tạo cơn sốt của hậu vệ MU tại World Cup

Khoảnh khắc tranh chấp bóng giữa hậu vệ Noussair Mazraoui và các cầu thủ Scotland đang trở nên viral trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc ấn tượng của Mazraoui.

Hôm 20/6, Morocco đánh bại Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, Mazraoui vẫn khiến mạng xã hội bùng nổ bằng một tình huống tranh chấp trên không, được xem là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của anh.

Trong bức ảnh đang lan truyền mạnh mẽ, Mazraoui xuất hiện giữa vòng vây của hai cầu thủ Scotland là Scott McTominay và Ben Doak trong một pha không chiến. Điều đáng nói là hậu vệ của Morocco vẫn cho thấy sự lì lợm và quyết tâm đáng kinh ngạc khi có thể chống chọi trước sức ép từ cả hai đối thủ.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, không chỉ bởi tính chất quyết liệt của pha bóng mà còn vì hình ảnh giàu cảm xúc, thể hiện trọn vẹn tinh thần máu lửa tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Mazraoui ghi dấu ấn. Ảnh: Reuters.

Nhiều CĐV gọi đây là một trong những bức ảnh đáng nhớ nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều CĐV ca ngợi Mazraoui như biểu tượng cho sự kiên cường của tuyển Morocco, đội bóng luôn nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và không ngại va chạm.

Trái ngược với phong độ thiếu ổn định trong màu áo MU, Mazraoui đang chơi tốt tại World Cup 2026 cho Morocco. Trước đó, anh kịp bình phục chấn thương và lập tức được HLV Mohamed Ouahbi xếp đá chính ở cả hai trận gặp Brazil và Scotland.

Highlights Scotland 0-1 Morocco Morocco đánh bại Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 ngày 20/6, qua đó giành chiến thắng đầu tiên và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.