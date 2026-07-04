Bức ảnh ngày trẻ của đại gia Minh Nhựa gây sốt

Khoe bức ảnh "đu trend" ngày ấy - bây giờ cùng con gái, đại gia Minh Nhựa khiến nhiều bạn bè không nhận ra vì phong cách khác biệt hiện tại.

Đại gia Minh Nhựa đăng bức ảnh "chiều lòng con gái".

Ngày 3/7, đại gia Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh) đăng loạt ảnh kỷ niệm cùng con gái Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) trong bữa tiệc sinh nhật hồi tháng 6.

Ông gây chú ý với bức ảnh "đu trend" ngày ấy - bây giờ cùng Joyce Phạm. "Khi con gái muốn quay về tuổi thơ nên yêu cầu bố chụp lại tấm ảnh thế kỷ. Nhìn thời đó và bây giờ, khúc nào ổn hơn nhỉ", ông viết trên trang Facebook có gần 500.000 người theo dõi.

Trong tấm ảnh cách đây nhiều năm, Joyce Phạm mặc chiếc áo khoác vàng, khép nép đứng cạnh bố. Nhiều bạn bè và người theo dõi bất ngờ trước phong cách ngày ấy của đại gia Minh Nhựa, khi ông ăn diện năng động và để tóc nhuộm đỏ cá tính.

"Anh Minh hồi trẻ làm em không nhận ra luôn ấy", "Em thấy kiểu tóc hai mái quá được", "Thời gian thay đổi ngoại hình, nhưng ánh mắt dành cho con vẫn y nguyên", "Hai ba con dễ thương quá"... là những bình luận dưới bài đăng.

Minh Nhựa "lên chức" ông ngoại từ khá sớm và sắp có cháu thứ 5.

Đại gia Sài thành cũng vui vẻ trả lời từng bình luận, nói đùa rằng "chắc phải nhuộm lại tóc giống vậy quá".

Minh Nhựa là con trai của ông Phạm Văn Mười, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa Long Thành. Ông hiện giữ chức Phó tổng giám đốc điều hành, phụ trách các hoạt động chuỗi cung ứng, marketing, hành chính - nhân sự, công nghệ thông tin, nhà máy.

Ông cũng gây chú ý trên mạng xã hội với sở thích chơi xe tiền tỷ và các mẫu đồng hồ xa xỉ.

Joyce Phạm (sinh năm 1999) là con gái cả của đại gia Minh Nhựa cùng người vợ đầu tiên. Cô kết hôn cùng thiếu gia Tâm Nguyễn (sinh năm 1997) vào tháng 9/2019. Chuyện tình yêu, gia đình của cặp đôi thu hút sự chú ý lớn.

Sau 5 năm kết hôn, Joyce Phạm đã có 4 em bé và sắp chào đón con thứ 5. Cô lần lượt chào đón cậu cả Jayden vào tháng 3/2020, con gái Jayla vào tháng 5/2022 và quý tử Jayson vào tháng 6/2024 và Jayric vào tháng 6/2025.

Joyce Phạm hiện có hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram. Dù khi mang bầu hay sau khi sinh em bé, cô vẫn tận hưởng những thú vui cuộc sống, đi du lịch khắp thế giới hay tham gia các concert âm nhạc. Mới đây, cô cùng gia đình đã sang Mỹ để theo dõi trận đấu vòng bảng World Cup 2026.