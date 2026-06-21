Bức ảnh hơn 5 triệu view của dàn huyền thoại Brazil

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hàng loạt huyền thoại bóng đá Brazil cùng xuất hiện trên khán đài World Cup 2026 đang gây sốt mạnh trên mạng xã hội.

Dàn huyền thoại Brazil thu hút sự quan tâm.

Ở trận thắng 3-0 của Brazil trước Haiti tại bảng C World Cup 2026 hôm 20/6, sự xuất hiện của dàn huyền thoại "Selecao" trên khán đài thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Kaka chia sẻ hình ảnh ngồi xem trận đấu cùng những tên tuổi đình đám của bóng đá Brazil gồm Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cafu, Bebeto, Roberto Carlos và Rivaldo. Đây đều là những biểu tượng lớn của quốc gia Nam Mỹ, từng góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim cho "Selecao".

Việc nhiều nhà vô địch World Cup cùng ngồi cạnh nhau trên khán đài đã tạo nên một hình ảnh hiếm thấy, gợi lại ký ức về những năm tháng Brazil thống trị bóng đá thế giới bằng lối chơi ngẫu hứng, kỹ thuật và giàu cảm xúc. Bức ảnh cũng thu hút hơn 5,7 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy nửa ngày và vẫn còn tăng lên theo thời gian.

Đây không phải lần đầu dàn huyền thoại đến xem Brazil thi đấu. Ở trận hòa 1-1 của "Selecao" trước Morocco trước đó, người hâm mộ cũng bắt gặp Kaka, Ronaldo và Carlos ngồi trên khán đài cổ vũ đội tuyển nước nhà.

Sự hiện diện của dàn huyền thoại cũng được xem là nguồn động viên tinh thần lớn dành cho tuyển Brazil tại World Cup 2026. Trước Haiti, thầy trò HLV Carlo Ancelotti có chiến thắng dễ dàng để vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Sau 2 lượt trận, Brazil giành được 4 điểm.

Highlights Brazil 3-0 Haiti Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.