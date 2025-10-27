Bức ảnh gây sốt sau Siêu kinh điển

Khoảnh khắc các cầu thủ Barcelona phải đi ngang dàn danh hiệu Champions League nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Bức ảnh gây sốt sau trận Siêu kinh điển.

Ngay sau thất bại 1-2 trước Real Madrid tại Bernabeu ở vòng 10 La Liga rạng sáng 27/10, các cầu thủ Barcelona phải bước qua hành lang danh vọng — nơi trưng bày 15 danh hiệu Champions League của đội chủ nhà. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và trở nên viral trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh được chia sẻ, các cầu thủ Barcelona cúi đầu lặng lẽ rời sân, trên gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Từng cá nhân đều tập trung hướng ra vị trí xe buýt nhanh nhất để rời đi và hầu như không trò chuyện với nhau.

Nhiều CĐV lên tiếng sau khi thấy bức ảnh này trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Đá trên sân áp lực một thì đi ngang qua chỗ này phải áp lực mười". CĐV khác bình luận: “Real Madrid thực sự quá thâm". Một người hâm mộ khác nhận xét: “Vừa thua trận còn phải nhìn dàn cúp Champions League, tập thể Barcelona đã trải qua một ngày tồi tệ".

Trong lịch sử, Barcelona mới giành được 5 danh hiệu Champions League, con số kém xa Real Madrid. Lần gần nhất đội bóng xứ Catalonia vô địch giải đấu này là vào năm 2015, dưới thời HLV Luis Enrique.

Thất bại ở Siêu kinh điển khiến Barcelona để thua hai trận lớn liên tiếp, khiến khoảng cách với Real Madrid ở La Liga nay đã bị nới rộng lên 5 điểm.

