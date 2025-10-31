Bức ảnh vừa được Cristiano Ronaldo đăng tải hôm 30/10 thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Bức ảnh gây sốt của Ronaldo.

Trong bức ảnh, siêu sao người Bồ Đào Nha ngồi cười sảng khoái bên cạnh người dẫn chương trình nổi tiếng tại Anh, Piers Morgan. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác chỉ trong vài giờ, làm dấy lên những đồn đoán về một cuộc trò chuyện hứa hẹn tiết lộ nhiều góc khuất mới trong sự nghiệp của CR7.

Theo Piers Morgan, đây sẽ là “cuộc phỏng vấn cá nhân và tiết lộ nhiều điều quan trọng nhất trong đời Ronaldo”, dự kiến được công bố vào tuần tới trên kênh YouTube “UR Cristiano”.

Màn tái hợp này gợi nhớ đến cuộc phỏng vấn gây chấn động của cả hai vào tháng 11/2022, khi Ronaldo thẳng thắn chỉ trích đội bóng cũ Manchester United và HLV Erik ten Hag. Cuộc trò chuyện khi đó đã tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội, đồng thời mở ra chương mới trong sự nghiệp của CR7 khi anh đầu quân Al Nassr sau đó vài tháng.

Lần gần nhất Ronaldo “gây bão” trên kênh YouTube cá nhân là vào tháng 11/2024, khi anh hợp tác cùng "ông vua YouTube" MrBeast, người hiện sở hữu hơn 448 triệu người theo dõi.

