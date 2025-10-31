Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bức ảnh gây sốt của Ronaldo

  • Thứ sáu, 31/10/2025 07:49 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Bức ảnh vừa được Cristiano Ronaldo đăng tải hôm 30/10 thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Bức ảnh gây sốt của Ronaldo.

Trong bức ảnh, siêu sao người Bồ Đào Nha ngồi cười sảng khoái bên cạnh người dẫn chương trình nổi tiếng tại Anh, Piers Morgan. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác chỉ trong vài giờ, làm dấy lên những đồn đoán về một cuộc trò chuyện hứa hẹn tiết lộ nhiều góc khuất mới trong sự nghiệp của CR7.

Theo Piers Morgan, đây sẽ là “cuộc phỏng vấn cá nhân và tiết lộ nhiều điều quan trọng nhất trong đời Ronaldo”, dự kiến được công bố vào tuần tới trên kênh YouTube “UR Cristiano”.

Màn tái hợp này gợi nhớ đến cuộc phỏng vấn gây chấn động của cả hai vào tháng 11/2022, khi Ronaldo thẳng thắn chỉ trích đội bóng cũ Manchester United và HLV Erik ten Hag. Cuộc trò chuyện khi đó đã tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội, đồng thời mở ra chương mới trong sự nghiệp của CR7 khi anh đầu quân Al Nassr sau đó vài tháng.

Lần gần nhất Ronaldo “gây bão” trên kênh YouTube cá nhân là vào tháng 11/2024, khi anh hợp tác cùng "ông vua YouTube" MrBeast, người hiện sở hữu hơn 448 triệu người theo dõi.

Ronaldo hụt hơi, té ngã trước hàng thủ Al Ittihad Siêu sao người Bồ Đào Nha lộ dấu hiệu tuổi tác khi tranh chấp với các hậu vệ Al Ittihad trong thất bại 1-2 của Al Nassr ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua Saudi Arabia.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo. piers morgan

    Đọc tiếp

    Thu mon 'nga ban den' ghi ban o phut 98 hinh anh

    Thủ môn 'ngả bàn đèn' ghi bàn ở phút 98

    2 giờ trước 06:39 31/10/2025

    0

    Phút 98, thủ môn Ryan Hamer ghi bàn bằng cú móc bóng ngoạn mục giúp Charnock Richard thoát thua trước St Helens và khiến cả mạng xã hội phát sốt.

    Tham hoa lich thi dau den voi Arsenal hinh anh

    Thảm họa lịch thi đấu đến với Arsenal

    2 giờ trước 06:40 31/10/2025

    0

    Arsenal và Crystal Palace đối mặt với cơn ác mộng lịch thi đấu tại Carabao Cup khi không còn bất kỳ khoảng trống nào trong lịch để tổ chức trận tứ kết giữa hai đội.

    McTominay chot tuong lai hinh anh

    McTominay chốt tương lai

    2 giờ trước 06:43 31/10/2025

    0

    Scott McTominay lên tiếng về tương lai trong bối cảnh nhiều đội bóng đang xếp hàng chờ chữ ký của ngôi sao người Scotland.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý