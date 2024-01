Bức ảnh gây kinh ngạc tại cuộc thi Nature Photography

Tác phẩm lọt vào vòng chung kết về tác động môi trường: Out of the Trap, của Rob G Green - "Một con gấu xám đang bước ra khỏi cống ở phía tây Montana (Mỹ). Các chuyên gia về động vật hoang dã đã bắt giữ, sàng lọc và di dời con gấu sau khi phát hiện con vật đang lục lọi thùng rác ở một thị trấn gần đó. Sự bùng nổ dân số của Montana làm trầm trọng thêm tình trạng mất môi trường sống của động vật hoang dã. Các cơ quan, bộ lạc và nhóm bảo tồn đang cố gắng phát triển các chiến lược tạo điều kiện thuận lợi hơn cho động vật, ngăn ngừa xung đột và tạo ra nhiều cộng đồng thân thiện với động vật hoang dã hơn. Ảnh: Rob G. Green.