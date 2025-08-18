Bruno nổi giận sau trận thua Arsenal

Tiền vệ sinh năm 1994 chỉ trích quyết định của trọng tài khi công nhận bàn thắng duy nhất cho Arsenal ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26 diễn ra vào đêm 17/8.

MU thua Arsenal ngay tại sân nhà.

"Khi thủ môn bị va chạm và không thể bật nhảy trong vùng 5,5 m, đó chắc chắn là lỗi. Ở Ngoại hạng Anh, các trọng tài thường bỏ qua những tình huống như vậy. Họ từng nói sẽ xử lý nghiêm hơn nếu cầu thủ cản người mà không nhìn bóng, nhưng thực tế chỉ là lời hứa suông", Bruno Fernandes tỏ rõ sự tức giận với quyết định không thổi phạt William Saliba của ông Simon Hooper.

Phút 13, Saliba tác động khiến Altay Bayindir đấm hụt bóng, tạo điều kiện để Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Đây cũng là khoảnh khắc định đoạt trận đấu tại Old Trafford.

MU cầm bóng 61%, sút đến 22 lần nhưng không thể đánh sập hàng thủ tốt nhất Premier League mùa trước. Trong khi đó, MU lại tạo thống kê đáng xấu hổ, khi trở thành đội phòng ngự tệ nhất trước những quả phạt góc, với 23 bàn thua từ mùa 2023/24 đến nay.

Trái ngược với thái độ của HLV Bruno, HLV Amorim cho biết: “Đó không thực sự là một tình huống chơi bóng. Tôi hiểu ai cũng muốn có bàn thắng, nhưng khi cầu thủ va chạm và gây áp lực lên thủ môn thì rất khó để anh ấy có thể làm đúng nhiệm vụ", HLV Ruben Amorim phát biểu về bàn thua trước Arsenal.

"Chúng tôi cần mạnh mẽ hơn và phải thích nghi với luật thay vì đòi thay đổi nó. Điều quan trọng nhất là hôm nay, MU đã không chơi một cách bạc nhược", nhà cầm quân ngườ Bồ Đào Nha nhận xét.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta lại cho rằng bàn thắng của Arsenal lại xuất phát từ sai lầm của Bayindir: "Chúng tôi nắm bắt được sai lầm của thủ môn đối phương để giành 3 điểm".