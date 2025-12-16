Bruno nổi giận

Tiền vệ đội trưởng của MU tỏ rõ sự không hài lòng khi chủ nhà để Bournemouth cầm hòa 4-4 ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 16/12.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc mất bình tĩnh của Bruno Fernandes sau trận đấu tại Old Trafford. Tiền vệ sinh năm 1994 liên tục phàn nàn với Casemiro sau đó vung tay với vẻ giận dữ về phía đồng đội rồi bỏ đi.

Bruno có lý do để không hài lòng khi hàng thủ mắc nhiều sai sót để đội khách ghi đến 4 bàn, qua đó lỡ cơ hội san bằng khoảng cách về điểm số với Chelsea trong cuộc đua top 4.

Bruno không hài lòng với đồng đội.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim cho biết: "Chúng tôi rất thát vọng với kết quả này. Mọi người nghĩ MU mất kiểm soát trong hiệp hai nhưng theo tôi, mọi thứ đã không như ý muốn ngay từ hiệp một. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và lẽ ra phải bước vào giờ nghỉ với cách biệt đủ lớn".

"Có rất nhiều điều tích cực ở trận này nhưng cũng có rất nhiều điều cần phải cải thiện. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến chúng tôi trả giá bằng chiến thắng. Vấn đề không phải ở sơ đồ 3, 4 hay 5 hậu vệ. Mọi thứ phải được hoàn thiện dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng MU đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước một đối thủ mạnh", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết thêm.

Hàng thủ quá thiếu ổn định khiến MU thêm một lần rơi chiến thắng ở thế dẫn bàn. Các hậu vệ áo đỏ có ngày thi đấu thảm họa khi để Bournemouth, CLB không biết mùi chiến thắng trong 6 trận gần nhất, chọc thủng lưới đến 4 lần.

Nếu không có tài năng của Senne Lammens, đội chủ sân Old Trafford có lẽ đã phải nhận thất bại muối mặt. Tổng cộng, MU đã nhận đến 26 bàn thua, con số cao nhất trong số các đội đứng ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trận hòa thất vọng khiến đoàn quân của Ruben Amorim chưa thể chen chân vào top 4. Lúc này, "Quỷ đỏ" đứng thứ 6, kém vẫn Chelsea 2 điểm.