Bruno Fernandes: Ronaldo chưa bao giờ ích kỷ

"Tôi nghĩ Cristiano Ronaldo chưa bao giờ là một cầu thủ ích kỷ. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy đã quyết định chuyền bóng. Nếu anh ấy sút thẳng luôn, đó cũng là một quyết định hoàn toàn đúng đắn", số 8 của Bồ Đào Nha phát biểu về người đội trưởng của mình.

"Anh ấy (Ronaldo) là cầu thủ ghi bàn số một của chúng tôi nhưng khi có cơ hội, anh ấy đưa ra quyết định tốt nhất. Điều đó có ý nghĩa rằng với chúng tôi hiện tại thì chiến thắng là trên hết", cầu thủ đã ghi bàn từ pha kiến tạo như đặt của CR7 cho biết thêm.

Với phong cách thi đấu và khát khao chiến thắng mãnh liệt, từ lâu, CR7 bị xem là cầu thủ "ích kỷ" vì anh được cho là chỉ muốn ghi bàn và không cần quan tâm các đồng đội. Nhưng cho đến hiện tại, CR7 là cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất lịch sử EURO với 8 lần "dọn cỗ" cho đồng đội.

Đường chuyền của CR7 cho Bruno Fernandes còn cho thấy sự đoàn kết giữa hai ngôi sao hàng đầu Bồ Đào Nha hướng tới mục tiêu chung tại EURO 2024. Điều này góp phần khẳng định HLV Roberto Martinez đang làm tốt công tác ổn định phòng thay đồ của "Selecao châu Âu".

Bản thân Ronaldo cũng nhận về vô số lời tán dương sau pha kiến tạo cho đồng đội dù bản thân anh vẫn chưa "khai súng" tại EURO 2024. Đường kiến tạo khiến CR7 mất một bàn thắng, nhưng mang về cho anh và Bồ Đào Nha những lợi ích không thể đong đếm được.

