Bạn gái Ronaldo sáng nhất khán đài

Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ thuộc khuôn khổ loạt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2024, khi siêu sao Cristiano Ronaldo chiếm mọi sự chú ý dưới sân thì trên khán đài, cô bạn gái Georgina Rodriguez của anh cũng không hề kém cạnh.

Nàng WAG đình đám đã có màn tỏa sáng khiến ai cũng phải trầm trồ. Từ vóc dáng gợi cảm được tôn lên tối đa nhờ bộ trang phục, cho đến loạt phụ kiện, trang sức đắt tiền mà nữ người mẫu sinh năm 1994 chưng diện khiến ai cũng phải lóa mắt.

Theo đó, bên cạnh túi hiệu hay các trang phục đắt tiền, khán giả phát hiện Georgina còn đeo đến 8 chiếc nhẫn, bao gồm 5 chiếc được đeo ở ngón trỏ tay trái.

Điểm xuyết cùng các trang sức ở trên là lắc tay, đồng hồ, khuyên tai và một cặp kính mát đen được được cô mang suốt cả trận đấu.

Vợ chưa cưới của CR7 đi cùng với "cậu cả" Ronaldo Jr theo dõi trận đấu của siêu sao 39 tuổi và các đồng đội. Không phụ lòng hậu phương, CR7 có ngày thi đấu tỏa sáng. Dù không ghi được bàn nhưng anh chiếm trọng mọi sự chú ý và tán dương.

Về phần mình, mỗi lần xuất hiện, Georgina đều khiến người người phải trầm trồ.

