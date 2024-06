Phán quyết của UEFA sau khi Ronaldo bị quấy rối

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định thắt chặt an ninh sau sự cố nhiều CĐV cuồng tiếp cận Cristiano Ronaldo ở trận Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 hôm 22/6.

UEFA thông báo: "An toàn và an ninh tại sân vận động, trên sân và ở nơi đóng quân của các đội tuyển là ưu tiên hàng đầu đối với UEFA, DFB (LĐBĐ Đức - PV) và ban tổ chức EURO 2024. Vì mục đích này, chúng tôi sẽ triển khai thêm các biện pháp an toàn bổ sung tại các sân vận động để ngăn chặn những sự cố như vậy xảy ra (liên quan tới Ronaldo - PV)".

"Vì lý do an ninh, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin về các biện pháp cụ thể. Xin nhắc lại, bất kỳ sự xâm nhập vào sân nào cũng đều vi phạm quy định và sẽ dẫn đến việc bị trục xuất khỏi sân vận động, bị cấm tham dự tất cả trận đấu của giải và không được khiếu nại", UEFA khẳng định.

UEFA không thể làm ngơ trước sự cố nhiều CĐV cuồng chạy xuống sân quấy rối Cristiano Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 tối 22/6. Trước đó, nhiều người hâm mộ cũng tới gần nơi đóng quân của Bồ Đào Nha. Đáp lại, cựu tiền đạo MU cũng thoải mái tới gần chụp hình cùng CĐV.

Tuy nhiên, sự nhiệt tình này vô tình tạo ra tình huống khó xử cho CR7. Trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, anh liên tục bị các CĐV khác nhắm đến với hy vọng được chụp ảnh cùng thần tượng.

Do thường xuyên bị quấy rối, thái độ của Ronaldo cũng thay đổi. Ronaldo tỏ ra khó chịu và phàn nàn với tổ trọng tài vào cuối trận. Trận đấu của Bồ Đào Nha với Thổ Nhĩ Kỳ cũng thường xuyên bị gián đoạn.

Highlights EURO 2024: Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ghi dấu ấn giúp Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng F, VCK EURO 2024 đêm 22/6.

