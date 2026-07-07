Bruno Fernandes lên tiếng

Bruno Fernandes thừa nhận Bồ Đào Nha không hoàn thành mục tiêu vô địch sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Rạng sáng 7/7, hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 khép lại sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha. Sau tiếng còi mãn cuộc, Bruno Fernandes không giấu được sự thất vọng khi thừa nhận đội nhà đã không đáp ứng được kỳ vọng đặt ra trước giải đấu.

Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United cho biết mục tiêu duy nhất của Bồ Đào Nha khi đến Mỹ là nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Vì vậy, việc dừng bước ngay vòng 16 đội rõ ràng là kết quả không thể chấp nhận.

"Tôi không nghĩ chúng tôi đã thành công. Đội bóng đáng ra phải đi xa hơn. Đây là một thời khắc rất đáng thất vọng. Chúng tôi đến đây với mục tiêu rất rõ ràng là giành chức vô địch World Cup", Bruno Fernandes chia sẻ.

Bruno Fernandes thừa nhận Bồ Đào Nha gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Theo ngôi sao 31 tuổi, Bồ Đào Nha đã có 45 phút đầu chơi khá tốt và tạo thế trận cân bằng trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau giờ nghỉ khi đội bóng áo bã trầu chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. "Chúng tôi chơi tốt trong hiệp một, nhưng sau đó lại lùi đội hình quá thấp và để đối phương kiểm soát bóng nhiều hơn rất nhiều", Bruno nhận định.

Dù thất vọng, đội trưởng Manchester United vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ. Anh thừa nhận Bồ Đào Nha bị loại bởi một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.

Thất bại trước Tây Ban Nha cũng khép lại kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo. Sau trận, CR7 xác nhận đây là lần cuối anh góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khép lại hành trình kéo dài 6 kỳ World Cup cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Bruno Fernandes cùng thế hệ kế cận sẽ phải hướng đến mục tiêu tái thiết để chinh phục World Cup 2030 và trước đó là EURO 2028.