Bruno đi vào lịch sử MU

  • Thứ bảy, 16/5/2026 05:42 (GMT+7)
Bruno Fernandes khắc tên mình vào lịch sử Manchester United khi chính thức giành giải Sir Matt Busby Player of the Year 2025/26.

Tiền vệ sinh năm 1994 trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu danh hiệu này tới 5 lần, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử CLB chủ sân Old Trafford, vượt qua thành tích của David de Gea, đồng thời phản ánh tầm ảnh hưởng quá lớn của anh kể từ ngày cập bến Old Trafford.

Chiến thắng của Bruno đến từ cuộc bình chọn áp đảo của người hâm mộ sau một mùa giải mà anh tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của "Quỷ đỏ". Dù mới ghi 8 bàn, nhưng điều khiến tất cả phải nhắc tới chính là khả năng sáng tạo gần như không thể thay thế của đội trưởng Manchester United.

Fernandes đã có tới 20 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, riêng tại Premier League là 19 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Thành tích này đưa anh tiến rất gần tới kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh do Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng nắm giữ với 20 lần. Khi mùa giải vẫn còn hai trận, Bruno hoàn toàn có cơ hội vượt qua cột mốc lịch sử ấy.

Không chỉ tỏa sáng về mặt cá nhân, Bruno còn đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ của Manchester United dưới thời Michael Carrick. MU thắng 10 trong 15 trận gần nhất, qua đó sớm giành vé trở lại UEFA Champions League.

Kể từ lần đầu đoạt giải vào năm 2020 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Bruno luôn duy trì đẳng cấp của một thủ lĩnh thực thụ. Anh từng bùng nổ với 28 bàn sau 58 trận ở mùa 2020/21 và tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của đội bóng trong nhiều giai đoạn khó khăn.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

MU đưa ra đề nghị với Carrick

Manchester United đang tiến rất gần tới quyết định bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức sau màn hồi sinh ấn tượng tại Premier League.

