Brighton ôm hận vì từ chối 95 triệu euro cho Mitoma

Quyết định từ chối lời đề nghị khổng lồ dành cho Kaoru Mitoma từ Saudi Arabia có lẽ đang khiến Brighton phải suy nghĩ lại.

Mitoma từng được nhiều đội lớn săn đón. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 1/2025, Al Nassr gửi tới Brighton lời đề nghị trị giá lên tới 95 triệu euro nhằm chiêu mộ Mitoma. Đây là con số có thể mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho đội chủ sân Amex, khi họ chỉ bỏ ra khoảng 3 triệu euro để đưa tuyển thủ Nhật Bản về từ Kawasaki Frontale vài năm trước.

Tuy nhiên, bất chấp mức giá gần chạm mốc trăm triệu euro, ban lãnh đạo Brighton vẫn từ chối. Ở thời điểm đó, Mitoma được xem là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất trong hệ thống chiến thuật của đội, nổi bật với tốc độ, kỹ thuật đi bóng lắt léo và khả năng tạo đột biến bên cánh trái. Anh góp công lớn giúp Brighton duy trì vị thế cạnh tranh tại Premier League cũng như trên đấu trường châu Âu.

Thương vụ bị từ chối là minh chứng cho tham vọng dài hạn của Brighton. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đảo chiều. Sau mùa giải chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ thiếu ổn định, giá trị chuyển nhượng của Mitoma chỉ còn 30 triệu euro, giảm mạnh so với con số mà Al Nassr từng đặt lên bàn đàm phán.

Mitoma không còn duy trì phong độ bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Sự chênh lệch này khiến nhiều người mỉa mai Brighton, cho rằng đội bóng bỏ lỡ một thương vụ béo bở có thể giúp tăng đáng kể doanh thu cho CLB.

Ở mùa giải này, Mitoma mới ghi 2 bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường. Anh vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh chất lượng tại Premier League, nhưng không còn duy trì phong độ bùng nổ như trước.

Bản thân Brighton cũng không còn giữ được sự ổn định như những mùa giải trước. Đội hiện xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League và đã trải qua 5 vòng đấu liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Khoảng cách giữa họ với nhóm xuống hạng hiện chỉ là 6 điểm.

