Brazil trình làng áo đấu World Cup 2026

Đội tuyển Brazil chính thức công bố bộ áo đấu mới hướng tới World Cup, với thiết kế lấy cảm hứng từ lịch sử và bản sắc quen thuộc của Seleção. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trong hành trình tìm lại đỉnh cao, khi danh hiệu gần nhất của họ đã cách đây hơn hai thập kỷ.

Thương hiệu Nike lựa chọn cách tiếp cận an toàn nhưng giàu ý nghĩa. Mẫu áo giữ lại những yếu tố cốt lõi đã làm nên hình ảnh Brazil: sắc vàng đặc trưng, biểu tượng quốc kỳ và những chi tiết mang tính nhận diện cao. Thay vì phá cách, nhà thiết kế Rachel Denti tập trung tôn vinh giá trị truyền thống.

“Brazil là Brazil, không cần thay đổi quá nhiều để vẫn là chính mình. Khi nhìn vào chiếc áo Amarelinha, ai cũng nhận ra đó là Brazil”, Denti chia sẻ. Theo bà, một kỳ World Cup luôn mang ý nghĩa đặc biệt, vì thế thiết kế lần này hướng tới sự kết nối với người hâm mộ thông qua những yếu tố quen thuộc nhất.

Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti dự kiến ra mắt bộ áo mới vào ngày 31/3. Trước đó, Brazil sẽ có trận đấu với tuyển Pháp trong loạt trận FIFA Days, tiếp theo là màn chạm trán Croatia.

Vinicius Júnior được chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch ra mắt. Tiền đạo của Real Madrid được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trên hàng công tại World Cup. Bên cạnh đó, Lucas Paquetá cũng góp mặt trong bộ ảnh quảng bá, dù không được triệu tập ở đợt tập trung tháng 3.

Một cái tên khác là Estêvão sẽ vắng mặt ở các trận đấu sắp tới vì vấn đề thể lực. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn được đánh giá cao cho kế hoạch dài hạn, nhất là trong bối cảnh Rodrygo đang gặp chấn thương.

Sự trở lại với những giá trị quen thuộc cho thấy Brazil không tìm kiếm sự thay đổi lớn ở hình ảnh. Thay vào đó, họ đặt niềm tin vào bản sắc đã tạo nên lịch sử, như một lời khẳng định cho tham vọng chinh phục World Cup lần thứ sáu.