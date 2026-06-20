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Thể thao

Brazil 3-0 Haiti: Cunha, Vinicius tỏa sáng

  • Thứ bảy, 20/6/2026 07:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phút 24, 36 và 45+3, Cunha lập cú đúp trước khi Vinicius ghi bàn giúp Brazil nắm lợi thế lớn trước Haiti ở bảng C.

Brazil bước vào cuộc đối đầu với Haiti tại Philadelphia với nhiệm vụ không gì khác ngoài chiến thắng. Sau trận hòa trước Morocco ở lượt trận mở màn, đội bóng 5 lần vô địch World Cup hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể đe dọa thành tích dẫn đầu bảng đấu kéo dài từ năm 1982 đến nay.

Trong trận ra quân, Brazil phải rất vất vả mới giành được trận hòa 1-1 trước Morocco. Đây là lần đầu tiên sau 23 trận đấu tại World Cup mà "Selecao" thực hiện ít cú sút hơn đối thủ (12 so với 14). Màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến áp lực dành cho HLV Carlo Ancelotti và các học trò ngày càng lớn, đặc biệt khi Brazil đã chỉ thắng hai trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Một kết quả không như ý trước Haiti có thể khiến hành trình giành vé trực tiếp vào vòng knock-out trở nên phức tạp. Brazil cũng cần cải thiện khả năng tấn công khi họ chưa thể hiện được sức mạnh vốn có của một ứng viên vô địch.

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Haiti không phải đối thủ dễ bị xem thường. Trong lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 1974, "Les Grenadiers" đã gây ấn tượng khi tung ra tới 15 cú sút trước Scotland và có 22 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Dù thất bại 0-1, màn trình diễn đó cho thấy Haiti đủ khả năng gây khó khăn cho các đội bóng lớn.

Lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về phía Brazil. "Selecao" đã thắng cả ba lần gặp các đội bóng CONCACAF tại World Cup trước đây và sở hữu thành tích 8 thắng, 1 hòa trong 9 trận đối đầu với khu vực này ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Brazil cũng có nhiều thống kê ủng hộ khi bảy trận vòng bảng World Cup gần nhất của họ đều có tổng bàn thắng dưới 2,5. Trong khi đó, Haiti đã thua cả bốn trận World Cup trong lịch sử và đứng trước nguy cơ trở thành một trong những đội bóng hiếm hoi thất bại ở cả năm trận đầu tiên tại giải đấu.

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Duy Anh

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