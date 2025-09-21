Boniface gây bão vì phát ngôn sốc trên Snapchat

Chưa kịp tỏa sáng ở Werder Bremen, Victor Boniface tự đẩy mình vào tâm bão dư luận khi đăng tải những “lời khuyên tình ái” phản cảm trên Snapchat.

Boniface đang khoác áo Werder Bremen theo dạng cho mượn từ Bayer Leverkusen.

“Phá hoại cơ thể và tiêu tiền cho đủ loại cô gái sẽ chẳng đưa bạn đến đâu trong cuộc sống”, Boniface mở đầu, trước khi đưa ra “lời khuyên”: đàn ông chỉ nên có một hoặc hai mối quan hệ, nhiều nhất là ba, và trong trường hợp “khó khăn” thì bốn cũng chấp nhận được.

Lời lẽ tưởng chừng như một bài giảng đạo đức, nhưng lại phơi bày sự thiếu chín chắn và vô trách nhiệm từ một cầu thủ chuyên nghiệp vốn được hàng vạn người theo dõi.

Trong thời đại mà mạng xã hội là chiếc loa phóng thanh khổng lồ, mọi phát ngôn của cầu thủ đều có sức nặng không kém bàn thắng trên sân cỏ. Boniface lẽ ra phải hiểu rằng, hình ảnh và uy tín của một VĐV không chỉ nằm ở phong độ mà còn ở cách họ ứng xử. Những “lời khuyên” của anh, thay vì mang lại sự đồng tình, lại khiến nhiều người phẫn nộ vì cổ xúy lối sống thiếu lành mạnh, phản cảm.

Điều đáng nói, sự nghiệp của Boniface ở Bremen còn chưa kịp khởi động. Khi vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng, anh lại tự kéo mình vào tâm bão chỉ bằng vài dòng chữ. Đây không chỉ là bài học riêng cho Boniface, mà còn là lời nhắc nhở cho cả thế hệ cầu thủ trẻ: đôi khi, một cú sút trượt cầu môn chỉ mất vài giây, nhưng một phát ngôn thiếu kiểm soát có thể ám ảnh cả sự nghiệp.

Boniface có thể sửa sai bằng bàn thắng và sự chuyên nghiệp trên sân, nhưng để khôi phục lại niềm tin từ người hâm mộ, anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội. Bởi bóng đá không chỉ là cuộc chơi của đôi chân, mà còn là thước đo của bản lĩnh và sự trưởng thành.