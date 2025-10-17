Bóng đá Morocco khiến cả thế giới kinh ngạc

Bóng đá Morocco đang trải qua nửa thập kỷ bùng nổ từ năm 2021 đến nay, biến quốc gia Bắc Phi này thành thế lực của châu Phi và thế giới.

Đội tuyển U20 Morocco vào chung kết U20 World Cup 2025 đang diễn ra tại Chile.

Từ vị trí xếp hạng 43 trên bảng tổng sắp của FIFA năm 2019, Morocco vươn lên hạng 11 thế giới vào tháng 9/2025, dẫn đầu châu Phi từ cuối năm 2022. Sự trỗi dậy này là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào hạ tầng, phát triển tài năng trẻ và ngoại giao thể thao, giúp Morocco không chỉ thống trị châu Phi mà còn gây chấn động toàn cầu.

Đỉnh cao mới nhất chính là hành trình lịch sử của đội tuyển U20 tại giải U20 World Cup 2025 đang diễn ra tại Chile, nơi các "Atlas Cubs" (Sư tử con Atlas) lọt vào chung kết, khẳng định sức mạnh của thế hệ trẻ và tiếp nối di sản từ lứa đàn anh.

Hôm 16/10, U20 Morocco hạ chính Pháp, đối thủ được xem như "đàn anh" của họ, để vào chung kết đối đầu Argentina. Sau thập kỷ 2010 chứng kiến sự sa sút, bóng đá Morocco đang bước lên tầm cao mới.

Ở cấp độ ĐTQG, kết thúc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Morocco là đội duy nhất toàn thắng. Họ ghi tới 22 bàn sau trận và chỉ 2 lần để thủng lưới.

"Những chú sư tử Atlas" không chỉ hoàn tất chiến dịch vòng loại với thành tích hoàn hảo mà còn đánh dấu trận thắng thứ 15 liên tiếp của họ, san bằng kỷ lục thế giới đội tuyển Tây Ban Nha từng thiết lập từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2009.

Thành tích của Morocco vượt xa những gì các đội châu Phi từng đạt được.

Trước Morocco, "La Roja" giữ kỷ lục là đội tuyển quốc gia có chuỗi thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử (chỉ tính các trận đấu chính thức). Chuỗi thắng của Morocco bắt đầu từ tháng 3/2023, ngay sau khi họ giành vị trí thứ tư lịch sử tại World Cup 2022 ở Qatar - giải đấu thay đổi hoàn toàn diện mạo của bóng đá Morocco.

Từ đó đến nay, "Những Sư tử Atlas" không biết đến thất bại, với các chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ lớn nhỏ, bao gồm cả những trận đấu then chốt ở vòng loại châu Phi.

Sự thành công này xuất phát từ nhiều yếu tố. Năm 2014, Fouzi Lekjaa lên nắm quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF), khởi xướng chiến lược toàn diện. Họ xây dựng Học viện Bóng đá Mohammed VI tại Salé (diện tích 18 ha, kết hợp đào tạo thể thao, học thuật và y tế), mở rộng 5 trung tâm đào tạo khu vực khác vào năm 2017, và bắt buộc các CLB thành lập nền tảng trẻ để phát hiện tài năng.

Những đầu tư này sản sinh "thế hệ vàng" với các ngôi sao như Achraf Hakimi (PSG), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) và Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), nhiều người xuất thân từ học viện địa phương trước khi tỏa sáng ở châu Âu. Morocco cũng đầu tư mạnh về hạ tầng (sân vận động hiện đại sẵn sàng cho CAN 2025 và World Cup 2030), ngoại giao thể thao (chủ tịch Lekjaa gia nhập hội đồng thành viên FIFA từ 2021 - giúp thắng thầu đăng World Cup 2030), và tình yêu của người hâm mộ.

Những thành tựu này còn lan tỏa đến futsal (top đầu châu Phi và là ngựa ô ở futsal World Cup) và bóng đá nữ (vào vòng 16 World Cup 2023). Ở cấp CLB, Wydad Casablanca và Raja Casablanca thống trị CAF Champions League (7 chức vô địch).