Bóng đá Brazil nhận cú sốc lớn

Rạng sáng 5/10, U20 Brazil nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng giải vô địch thế giới đang diễn ra ở Chile.

U20 Brazil bị loại sớm ở U20 World Cup 2025.

Trước lượt đấu cuối bảng C, đội tuyển trẻ của "Seleção" rơi vào tình thế ngặt nghèo khi buộc phải đánh bại U20 Tây Ban Nha và hy vọng U20 Mexico (2 điểm) không thắng U20 Morocco để có thể nuôi hy vọng đi tiếp.

Thế nhưng, viễn cảnh này không thể xảy ra, và nó cũng chỉ là sự tiếp nối những gì đáng thất vọng U20 Brazil thể hiện từ đầu giải. Trước đó, U20 Brazil gây thất vọng khi bị Mexico cầm hòa 2-2 trong ngày ra quân. Đến lượt trận thứ hai, U20 Brazil bất ngờ nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước U20 Morocco.

Như vậy, U20 Brazil khép lại hành trình ở U20 World Cup 2025 với chỉ 1 điểm sau 3 trận và không thắng nổi trận nào. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích nghèo nàn của các đội tuyển Brazil trong nửa thập niên qua.

Bóng đá trẻ Brazil sa sút nghiêm trọng.

Từ sau thất bại tại World Cup 2022 ở Qatar – nơi Brazil bị loại ở tứ kết bởi Croatia trên chấm phạt đền – đội tuyển xứ Samba rơi vào một chuỗi khủng hoảng chưa từng thấy.

Họ chơi kém ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, khiến HLV Fernando Diniz bị sa thải. Khủng hoảng không chỉ giới hạn ở đội tuyển quốc gia, nó còn lan sang các lứa trẻ và các giải khu vực.

Để thua Argentina ở vòng loại, Olympic Brazil không giành quyền dự Thế vận hội mùa hè 2024 tại Paris. Đây là lần đầu sau 20 năm, bóng đá Brazil không thể dự Olympic mùa hè.

Hồi đầu năm, U20 Brazil để thua 0-6 trước Argentina ở giải U20 Nam Mỹ. Đây là thất bại tệ nhất trong lịch sử các cấp độ trẻ của bóng đá xứ samba. Đến U20 World Cup 2025, tuyển trẻ xứ samba bị loại ngay từ vòng bảng, tiếp tục cho cho thấy vấn đề của nền bóng đá.