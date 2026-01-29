Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá Bắc Âu bùng nổ ở Champions League

  Thứ năm, 29/1/2026 09:02 (GMT+7)
Một loạt khoảnh khắc khó tin cùng xuất hiện ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League, nổi bật là chiến thắng lịch sử của Bodo/Glimt trước Atletico Madrid để giành vé play-off.

Bodo/Glimt tạo địa chấn trước Atletico.

Bodo/Glimt tạo nên cú sốc lớn nhất khi đánh bại Atletico Madrid 2-1 ngay trên sân khách, qua đó giành quyền vào vòng play-off Champions League. Với một đội bóng lần đầu dự giải và đến từ Na Uy, kết quả này mang ý nghĩa vượt xa một chiến thắng đơn thuần.

Tại Madrid, Bodo/Glimt thi đấu với sự tự tin đáng kinh ngạc. Họ phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt những thời điểm then chốt. Dù bị người cũ Alexander Sorloth (cũng là tiền đạo đến từ vùng Bắc Âu) chọc thủng lưới, đại diện đến từ Na Uy vẫn giữ được thế trận và rời sân Metropolitano với tấm vé đi tiếp trong tay.

Loạt trận rạng sáng 29/1 còn chứng kiến nhiều dấu ấn đáng nhớ khác từ các cầu thủ Na Uy. Erling Haaland tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn khi ghi bàn vào lưới Galatasaray, duy trì vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu Champions League.

Champions League anh 1

Andreas Schjelderup cùng Benfica tạo địa chấn trước Real Madrid.

Trong khi đó, Andreas Schjelderup gây ấn tượng mạnh với cú đúp bàn thắng giúp Benfica quật ngã Real Madrid 4-2. Màn trình diễn của Schjelderup khiến nhiều người phải nhắc đến thế hệ cầu thủ trẻ Bắc Âu đầy táo bạo.

Cũng ở trận đấu này, khoảnh khắc đặc biệt nhất đến theo cách ít ai ngờ. Fredrik Aursnes, một cầu thủ người Na Uy khác, tung ra đường kiến tạo để thủ môn Trubin ghi bàn nghẹt thở. Chính pha bóng này trở thành yếu tố quyết định, giúp thầy trò HLV Jose Mourinho giành quyền đi tiếp trong một kịch bản đầy cảm xúc.

Khi vòng phân hạng khép lại, Champions League cho thấy đây vẫn là giải đấu có chỗ cho những câu chuyện khó tin. Ở đó, bóng đá Bắc Âu thật sự bùng nổ tại lượt trận cuối cùng khi lần lượt khiến cả 2 ông lớn của thành Madrid ôm hận.

Đào Trần

