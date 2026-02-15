'Bom tấn' 95 triệu bảng làm dậy sóng Premier League

Nhiều đội lớn ở Premier League sẵn sàng chi mạnh tay để chiêu mộ tiền đạo Anthony Gordon của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Gordon được nhiều đội lớn săn đón.

Theo CaughtOffside, số tiền để thuyết phục Newcastle nhả người có thể lên tới 95 triệu bảng. "Chích chòe" tin rằng đây là mức giá hợp lý nếu xét về tài năng lẫn tiềm năng phát triển của Gordon.

Mùa giải năm nay, Gordon tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng tại Newcastle khi ghi 10 bàn và đóng góp 4 kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ở tuổi 24, tuyển thủ Anh được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển và hoàn toàn có thể vươn tới đẳng cấp cao hơn nếu được thi đấu trong một môi trường cạnh tranh hơn.

Liverpool theo dõi Gordon trong thời gian dài. Một số nguồn tin tiết lộ đội bóng vùng Merseyside có những động thái thăm dò ban đầu nhằm đánh giá khả năng thực hiện thương vụ. Lợi thế của Liverpool là Gordon sinh ra tại thành phố này và có gia đình là người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ”, dù anh từng trưởng thành từ lò đào tạo của Everton.

Gordon là tài năng hàng đầu của Newcastle. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Newcastle không dễ để ngôi sao hàng đầu rời đi. “Chích chòe” từng cho thấy lập trường cứng rắn trên bàn đàm phán, điển hình là việc kiên quyết giữ chân Alexander Isak trước sự chèo kéo của Liverpool.

Ngoài "The Kop", hai đội bóng lớn khác tại Premier League là Arsenal và Man City cũng đang theo sát tình hình của Gordon. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Liverpool vẫn được đánh giá là đội chiếm ưu thế.

Nếu cập bến Anfield, Gordon có thể cạnh tranh trực tiếp với Cody Gakpo ở vị trí tiền đạo cánh trái. Trong khi đó, nếu gia nhập Man City, anh sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với Jeremy Doku.

Với tiềm năng và phong độ hiện tại, Gordon hứa hẹn sẽ là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè năm nay.

