Boeing tăng tốc sản xuất 737 MAX sau loạt bê bối

Boeing kỳ vọng giữ vững sản lượng 737 MAX ở mức 38 chiếc/tháng trong vài tháng tới, giữa lúc hãng đẩy mạnh cải tổ chất lượng và văn hóa an toàn sau hàng loạt khủng hoảng.

Một chiếc Boeing 737 MAX đang được lắp ráp tại nhà máy của công ty ở bang Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã giới hạn sản lượng 737 MAX ở mức 38 chiếc/tháng sau sự cố bung tấm ốp giữa không trung trên một chiếc 737 MAX gần như mới vào tháng 1/2024.

Trước khi bị hạn chế, sản lượng 737 MAX - dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing - dao động từ 10 đến hơn 30 chiếc mỗi tháng. Tuy nhiên, chuỗi khủng hoảng kéo dài khiến Boeing thiệt hại nặng nề về tài chính, tinh thần nhân viên sa sút và công chúng mất lòng tin.

Sau khi lỗ gần 12 tỷ USD trong năm ngoái, Boeing buộc phải tăng sản lượng dòng 737 để cải thiện doanh thu. Theo Reuters, hãng đang trên đà hoàn thành mục tiêu sản xuất 38 chiếc trong tháng 5. Song, người phát ngôn của Boeing từ chối bình luận về con số cụ thể.

Trả lời báo chí trong tuần này, Doug Ackerman, Phó chủ tịch phụ trách chất lượng máy bay thương mại của Boeing cho biết Boeing có kế hoạch ổn định sản lượng 737 MAX ở mức 38 máy bay mỗi tháng trong vài tháng tới. Khi chuỗi sản xuất vận hành trơn tru, hãng sẽ tái khởi động kế hoạch mở thêm dây chuyền sản xuất thứ 4.

Kelly Ortberg, Tổng giám đốc điều hành Boeing từng cho biết công ty cần chứng minh khả năng duy trì mức sản lượng ổn định trong vài tháng trước khi đề nghị FAA dỡ bỏ giới hạn.

Trong báo cáo thường niên về an toàn hàng không do Boeing công bố ngày 22/5, hãng khẳng định đang đạt tiến bộ ổn định trên cả 6 tiêu chí về chất lượng và an toàn do nội bộ và cơ quan quản lý đặt ra. Số lượng báo cáo về các vấn đề an toàn do nhân viên gửi qua hệ thống "Speak Up" đã tăng 220% từ 2023 đến 2024.

Giám đốc An toàn Hàng không Don Ruhmann cho biết những thay đổi gần đây đã giúp Boeing cải thiện hiệu quả hệ thống, trong đó có việc chuyển việc đánh giá phản ánh an toàn cho các quản lý độc lập thay vì những người trực tiếp giám sát công việc bị khiếu nại.

Ngoài ra, Boeing cũng ứng dụng công nghệ máy học để phát hiện sớm vấn đề trong chuỗi cung ứng. "Dù phương pháp vẫn đang được hoàn thiện, chúng tôi đã bắt đầu nhận thấy mối liên hệ rõ ràng giữa dữ liệu và nguy cơ sự cố trong chuỗi cung ứng", Ackerman cho biết.