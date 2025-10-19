Bóc trần mạng lưới lừa đảo, rửa tiền qua thẻ quà tặng

Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ phanh phui mạng lưới rửa tiền quy mô tỷ USD, trong đó các băng nhóm Trung Quốc lợi dụng thẻ quà tặng, ví điện tử và tiền mã hóa để chuyển tài sản ra nước ngoài.

Những tấm thẻ quà tặng đang trở thành “xương sống” của một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, được cho là đang chuyển hàng tỷ USD tiền phi pháp từ Mỹ sang Trung Quốc. Ảnh minh họa: Aura.

Theo cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống rửa tiền tinh vi, tận dụng các nhà bán lẻ Mỹ, ví điện tử và tiền mã hoá để đánh cắp và xuất khẩu tài sản.

Tại Mỹ, các “chân rết” của mạng lưới này rút tiền từ thẻ quà tặng bị xâm phạm, mua các mặt hàng đắt tiền như iPhone, laptop, rồi chuyển về Trung Quốc bán lại kiếm lời.

Số tiền thu được sau đó được quy đổi thành tiền kỹ thuật số và chuyển qua các nền tảng thanh toán của Trung Quốc, từ đó hình thành một “đường ống ngầm” hút vốn Mỹ ra nước ngoài, theo Bloomberg.

“Mục tiêu cuối cùng là rút tiền từ các hoạt động lừa đảo và tội phạm”, ông Adam Parks, trợ lý đặc vụ của HSI, cho biết.

Theo đó, chiến dịch Project Red Hook của HSI đã phơi bày một mạng lưới phức tạp, nơi các tổ chức có trụ sở tại Trung Quốc sử dụng dữ liệu thẻ bị đánh cắp và ví điện tử để biến chi tiêu thường ngày của người Mỹ thành dòng tiền cho tội phạm. Theo HSI, chỉ trong hai năm qua, hơn 1 tỷ USD thiệt hại do gian lận đã được ghi nhận liên quan đến mạng lưới này.

Tội phạm thường mua số lượng lớn mã thẻ bị đánh cắp qua ứng dụng WeChat của Tencent, thanh toán bằng tiền mã hoá rồi nạp tiền vào ví điện tử. Các nhóm ở Mỹ dùng ví này để mua hàng điện tử và hàng tiêu dùng có giá trị cao, sau đó bán lại ở Trung Quốc với giá gấp đôi hoặc gấp ba.

“Hệ thống này vận hành trơn tru như một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, từ khâu đánh cắp, giả mạo, giao dịch cho đến rút tiền, tất cả đều hoạt động nhịp nhàng”, đặc vụ cấp cao Dariush Vollenweider nói.

Điều tra cũng cho thấy các mạng lưới này còn vận hành các chiến dịch lừa đảo tin nhắn quy mô lớn. Những tin nhắn giả mạo thông báo thu phí đường cao tốc, bưu điện hay giao hàng dẫn nạn nhân đến các trang web giả, nơi thông tin thanh toán bị đánh cắp. Ở Trung Quốc, tội phạm theo dõi các trang giả này theo thời gian thực, nhập dữ liệu vào ví điện tử và thực hiện mua sắm ở Mỹ qua điện thoại điều khiển từ xa.

Tháng 9 vừa qua, lực lượng liên bang Mỹ triệt phá một trung tâm “SIM farm” bí mật gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, phát hiện hơn 300 máy chủ SIM và 100.000 thẻ SIM. Ban đầu, giới chức lo ngại đây là mối đe dọa nhắm vào Tổng thống Donald Trump nhưng sau đó phát hiện nó thuộc mạng lưới rửa tiền lâu năm.

Các vụ bắt giữ gần đây cho thấy quy mô rộng lớn của mạng lưới. Tại California, cảnh sát thu giữ hơn 25.000 thẻ quà tặng bị can thiệp từ hai nghi phạm, cùng dữ liệu cho thấy họ đã ghé hơn 200 cửa hàng CVS. Ở New Hampshire và Florida, nhiều công dân Trung Quốc bị kết án tù từ 2-5 năm vì dùng thẻ quà tặng bị đánh cắp mua hàng Apple và tham gia mạng lưới gian lận bán lẻ toàn quốc.

Với các ngân hàng và nhà bán lẻ, điều đáng lo là sự bình thường của vấn đề: thẻ quà tặng vẫn nằm ngay bên quầy tính tiền, giao dịch diễn ra như thường lệ, và thiệt hại chỉ được nhận ra khi mẫu hình gian lận xuất hiện.

“Mỗi lần ai đó nạp tiền vào thẻ bị xâm phạm, một phần tiền ấy đã rời khỏi nước Mỹ. Khi con số ấy nhân lên hàng triệu giao dịch, bạn sẽ thấy quy mô thật sự của vấn đề”, ông Vollenweider nói.