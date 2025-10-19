Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bóc trần mạng lưới lừa đảo, rửa tiền qua thẻ quà tặng

  • Chủ nhật, 19/10/2025 14:05 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ phanh phui mạng lưới rửa tiền quy mô tỷ USD, trong đó các băng nhóm Trung Quốc lợi dụng thẻ quà tặng, ví điện tử và tiền mã hóa để chuyển tài sản ra nước ngoài.

Những tấm thẻ quà tặng đang trở thành “xương sống” của một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, được cho là đang chuyển hàng tỷ USD tiền phi pháp từ Mỹ sang Trung Quốc. Ảnh minh họa: Aura.

Theo cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống rửa tiền tinh vi, tận dụng các nhà bán lẻ Mỹ, ví điện tử và tiền mã hoá để đánh cắp và xuất khẩu tài sản.

Tại Mỹ, các “chân rết” của mạng lưới này rút tiền từ thẻ quà tặng bị xâm phạm, mua các mặt hàng đắt tiền như iPhone, laptop, rồi chuyển về Trung Quốc bán lại kiếm lời.

Số tiền thu được sau đó được quy đổi thành tiền kỹ thuật số và chuyển qua các nền tảng thanh toán của Trung Quốc, từ đó hình thành một “đường ống ngầm” hút vốn Mỹ ra nước ngoài, theo Bloomberg.

“Mục tiêu cuối cùng là rút tiền từ các hoạt động lừa đảo và tội phạm”, ông Adam Parks, trợ lý đặc vụ của HSI, cho biết.

Theo đó, chiến dịch Project Red Hook của HSI đã phơi bày một mạng lưới phức tạp, nơi các tổ chức có trụ sở tại Trung Quốc sử dụng dữ liệu thẻ bị đánh cắp và ví điện tử để biến chi tiêu thường ngày của người Mỹ thành dòng tiền cho tội phạm. Theo HSI, chỉ trong hai năm qua, hơn 1 tỷ USD thiệt hại do gian lận đã được ghi nhận liên quan đến mạng lưới này.

Tội phạm thường mua số lượng lớn mã thẻ bị đánh cắp qua ứng dụng WeChat của Tencent, thanh toán bằng tiền mã hoá rồi nạp tiền vào ví điện tử. Các nhóm ở Mỹ dùng ví này để mua hàng điện tử và hàng tiêu dùng có giá trị cao, sau đó bán lại ở Trung Quốc với giá gấp đôi hoặc gấp ba.

“Hệ thống này vận hành trơn tru như một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, từ khâu đánh cắp, giả mạo, giao dịch cho đến rút tiền, tất cả đều hoạt động nhịp nhàng”, đặc vụ cấp cao Dariush Vollenweider nói.

Điều tra cũng cho thấy các mạng lưới này còn vận hành các chiến dịch lừa đảo tin nhắn quy mô lớn. Những tin nhắn giả mạo thông báo thu phí đường cao tốc, bưu điện hay giao hàng dẫn nạn nhân đến các trang web giả, nơi thông tin thanh toán bị đánh cắp. Ở Trung Quốc, tội phạm theo dõi các trang giả này theo thời gian thực, nhập dữ liệu vào ví điện tử và thực hiện mua sắm ở Mỹ qua điện thoại điều khiển từ xa.

Tháng 9 vừa qua, lực lượng liên bang Mỹ triệt phá một trung tâm “SIM farm” bí mật gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, phát hiện hơn 300 máy chủ SIM và 100.000 thẻ SIM. Ban đầu, giới chức lo ngại đây là mối đe dọa nhắm vào Tổng thống Donald Trump nhưng sau đó phát hiện nó thuộc mạng lưới rửa tiền lâu năm.

Các vụ bắt giữ gần đây cho thấy quy mô rộng lớn của mạng lưới. Tại California, cảnh sát thu giữ hơn 25.000 thẻ quà tặng bị can thiệp từ hai nghi phạm, cùng dữ liệu cho thấy họ đã ghé hơn 200 cửa hàng CVS. Ở New Hampshire và Florida, nhiều công dân Trung Quốc bị kết án tù từ 2-5 năm vì dùng thẻ quà tặng bị đánh cắp mua hàng Apple và tham gia mạng lưới gian lận bán lẻ toàn quốc.

Với các ngân hàng và nhà bán lẻ, điều đáng lo là sự bình thường của vấn đề: thẻ quà tặng vẫn nằm ngay bên quầy tính tiền, giao dịch diễn ra như thường lệ, và thiệt hại chỉ được nhận ra khi mẫu hình gian lận xuất hiện.

“Mỗi lần ai đó nạp tiền vào thẻ bị xâm phạm, một phần tiền ấy đã rời khỏi nước Mỹ. Khi con số ấy nhân lên hàng triệu giao dịch, bạn sẽ thấy quy mô thật sự của vấn đề”, ông Vollenweider nói.

Ông trùm lừa đảo Trần Chí 'biến mất'

Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.

5 giờ trước

Campuchia tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến

Ngày 17/10 tại thủ đô Phnom Penh, Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã tổ chức bàn giao, hồi hương 64 công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

6 giờ trước

61 ngày ở 'địa ngục lừa đảo' tại Campuchia

Nhiều nạn nhân sau khi thoát khỏi các trại lừa đảo ở Campuchia phải gánh chịu chấn thương tâm lý và thể chất, trong khi có người bị điều tra sau khi bị ăn cắp thông tin cá nhân.

9 giờ trước

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

rửa tiền thẻ quà tặng Donald Trump Trung Quốc Mỹ Tiền mã hóa Liên Hợp Quốc thẻ quà tặng Mỹ Trung Quốc rửa tiền tiền mã hóa ví điện tử WeChat

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Lo hang loat tai san cua nhan vat cap cao trong Tap doan Prince hinh anh

Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince

3 giờ trước 12:24 19/10/2025

0

Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ ​​trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Đông Nam Á.

Khi chien luoc cua Ukraine vap phai gioi han cua My hinh anh

Khi chiến lược của Ukraine vấp phải giới hạn của Mỹ

6 giờ trước 09:20 19/10/2025

0

Cuộc gặp gần đây tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra rất “căng thẳng”, khi ông Zelensky không thể đảm bảo việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, Axios đưa tin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý