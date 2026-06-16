Bóc trần 'hạm đội ma' qua mặt thế giới

Thiết bị giả mạo GPS, đánh cắp danh tính hàng hải và phần mềm theo dõi lực lượng tuần tra hé lộ cuộc chiến công nghệ mới trên các tuyến biển quốc tế.





Những cuộc kiểm tra đối với các tàu chở dầu bị Mỹ bắt giữ gần đây đã hé lộ một hệ thống công nghệ ngụy trang tinh vi, cho phép các tàu này giả mạo vị trí, che giấu danh tính và qua mặt mạng lưới giám sát hàng hải toàn cầu.

Các phát hiện mới không chỉ cho thấy quy mô hoạt động của "hạm đội ma" chuyên vận chuyển dầu lách lệnh trừng phạt, mà còn làm dấy lên lo ngại về những rủi ro an ninh ngày càng lớn trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Khi lực lượng Mỹ và đồng minh triển khai chiến dịch truy quét tàu dầu bị nghi vận chuyển hàng hóa trái phép, điều họ tìm thấy không chỉ là những lô dầu trị giá hàng triệu USD.

Bên trong buồng lái của nhiều con tàu cũ kỹ, các chuyên gia kỹ thuật phát hiện hàng loạt thiết bị điện tử có khả năng thao túng hệ thống định vị và nhận diện hàng hải - những công nghệ vốn được xem là nền tảng bảo đảm an toàn cho giao thông đường biển toàn cầu.

Theo các chuyên gia, những bằng chứng thu thập được đã cung cấp cái nhìn rõ nét nhất từ trước đến nay về cách các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt, như Iran hay Venezuela, cùng mạng lưới vận tải ngầm duy trì hoạt động xuất khẩu dầu bất chấp những biện pháp kiểm soát của phương Tây.

Biến tàu dầu thành "bóng ma" trên biển

Theo quy định quốc tế, các tàu thương mại cỡ lớn phải liên tục phát tín hiệu thông qua Hệ thống Nhận diện Tự động (AIS), cho phép các cơ quan quản lý và tàu thuyền khác theo dõi vị trí, tốc độ và hành trình nhằm tránh va chạm trên biển.

Tuy nhiên, đối với những tàu thuộc "hạm đội ma", hệ thống này lại được sử dụng như một công cụ đánh lừa giới chức giám sát.

Một công tắc chuyển đổi cho phép thủy thủ đoàn thuộc “hạm đội ma” thay đổi tên tàu nhằm né tránh sự phát hiện. Một cáp Ethernet giúp họ phát đi thông tin giả về vị trí của con tàu. Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG).

Thay vì tắt hoàn toàn tín hiệu định vị - hành động dễ gây chú ý đối với các cơ quan theo dõi vệ tinh - nhiều tàu đã sử dụng công nghệ giả mạo dữ liệu AIS (AIS spoofing). Hệ thống này liên tục phát đi những tọa độ không có thật, khiến vị trí hiển thị trên các nền tảng giám sát khác hoàn toàn so với vị trí thực tế của con tàu.

Trong nhiều trường hợp, một tàu dầu có thể xuất hiện trên màn hình theo dõi như đang neo đậu ngoài khơi Đông Nam Á hoặc di chuyển bình thường giữa Ấn Độ Dương. Thực tế, con tàu lại đang hoạt động tại các cảng bị cấm vận ở Trung Đông hoặc tham gia các hoạt động chuyển dầu trái phép giữa hai tàu trên biển vào ban đêm.

Giới chuyên gia cảnh báo việc giả mạo dữ liệu định vị đang tạo ra những "điểm mù" nguy hiểm trên các tuyến hàng hải quốc tế. Khi một tàu chở hàng trăm nghìn tấn dầu xuất hiện ở vị trí khác với thực tế, nguy cơ xảy ra va chạm với các tàu thương mại hợp pháp sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt tại các khu vực có mật độ lưu thông cao.

Chiêu thức đánh cắp danh tính hàng hải

Không chỉ làm giả vị trí, các tàu thuộc "hạm đội ma" còn sử dụng những phương thức tinh vi hơn để che giấu nguồn gốc và hoạt động của mình.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện các thiết bị có khả năng thay đổi hoặc sao chép mã nhận dạng IMO - số đăng ký duy nhất được Tổ chức Hàng hải Quốc tế cấp cho mỗi con tàu và gần như không thể thay đổi trong điều kiện hoạt động bình thường.

Bằng cách sử dụng thông tin của những con tàu đã ngừng hoạt động hoặc của các tàu hợp pháp đang vận hành ở nơi khác, tàu chở dầu lậu có thể "khoác" lên mình một danh tính hoàn toàn mới. Điều này giúp chúng dễ dàng xuất hiện trong hồ sơ hàng hải quốc tế với lịch sử hoạt động sạch sẽ, qua đó giảm nguy cơ bị phát hiện khi cập cảng hoặc thực hiện các giao dịch thương mại.

Tàu "ma" Nabiin đã ở Vịnh Ba Tư kể từ khi chiến sự tại Iran bắt đầu, trước khi rời đi vào ngày 22/3 và sau đó xuất hiện ở Vịnh Oman. Tuy nhiên dữ liệu cho thấy Nabiin thực chất đã bị đưa tới bãi phá dỡ tại Bangladesh từ 5 năm trước. Ảnh: Bloomberg.

Song song với đó, nhiều hệ thống phần mềm chuyên dụng còn được thiết kế để theo dõi hoạt động của các lực lượng tuần tra trên biển. Nhờ khả năng cập nhật liên tục vị trí của tàu tuần duyên Mỹ và các lực lượng đồng minh, thuyền trưởng có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để kích hoạt các thiết bị gây nhiễu, thay đổi nhận dạng hoặc điều chỉnh hành trình nhằm tránh bị kiểm tra.

Một số tàu cũng thường xuyên thay đổi cờ đăng ký, tận dụng các quốc gia có quy định quản lý lỏng lẻo để xóa dấu vết về lịch sử hoạt động và chủ sở hữu thực sự.

Cuộc đua công nghệ mới trên đại dương

Những gì được phát hiện trên các tàu bị bắt giữ cho thấy cuộc chiến chống vận chuyển dầu lậu không còn đơn thuần là vấn đề tuần tra hay thực thi pháp luật trên biển.

Theo giới chức Mỹ, mức độ tinh vi của các thiết bị được thu giữ cho thấy phía sau hoạt động của "hạm đội ma" có thể là sự hỗ trợ về công nghệ, tài chính và hậu cần ở quy mô lớn. Điều này phần nào lý giải vì sao bất chấp các biện pháp trừng phạt ngày càng mạnh tay, dòng chảy dầu từ các quốc gia bị cấm vận vẫn tiếp tục tìm được đường ra thị trường quốc tế.

Một quan chức an ninh hàng hải Mỹ nhận định với Wall Street Journal rằng thế giới đang chứng kiến một "cuộc chạy đua công nghệ" mới trên biển, nơi các mạng lưới buôn lậu không ngừng nâng cấp các phương thức ngụy trang kỹ thuật số để đối phó với các hệ thống giám sát hiện đại.

Thực tế này đang buộc Washington phải điều chỉnh chiến lược chống buôn lậu dầu. Thay vì chỉ dựa vào tàu chiến và các hoạt động kiểm tra trực tiếp, Mỹ ngày càng chú trọng đầu tư vào các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hệ thống AI thế hệ mới được kỳ vọng có thể phát hiện những bất thường trong hành trình, tốc độ và mô hình di chuyển của tàu thuyền, từ đó nhận diện các "bóng ma kỹ thuật số" đang ẩn mình giữa hàng chục nghìn tàu thương mại hoạt động mỗi ngày trên đại dương.