Xã hội

Bốc thăm xác minh tài sản cán bộ 16 đơn vị ở Vĩnh Long

  • Thứ tư, 25/2/2026 17:00 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức bốc thăm để lựa chọn ngẫu nhiên 83 người, đang công tác tại 16 cơ quan, đơn vị, địa phương được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Quá trình bốc thăm đảm bảo tính ngẫu nhiên, minh bạch và tuân thủ các tiêu chí, số lượng theo đúng quy định về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xac minh tai san anh 1

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả, qua bốc thăm đã xác định được danh sách 83 người đang công tác tại 16 cơ quan, đơn vị để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm nay, gồm các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển; Ban Quản lý Khu kinh tế; Trường Cao đẳng Vĩnh Long; Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo; UBND phường/xã: Phước Hậu, Cái Nhum, Trung Ngãi, Song Lộc, Hòa Minh, Nhuận Phú Tân, Thạnh Phước, Hưng Mỹ.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, thông qua xác minh tài sản, thu nhập góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc kê khai theo quy định. Qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Vĩnh Long treo thưởng để tìm logo mới cho tỉnh

Biểu trưng (logo) tỉnh Vĩnh Long phải bao hàm những đặc điểm riêng biệt của tỉnh, trên cơ sở kế thừa, phát huy từ biểu trưng của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh sáp nhập.

12:00 31/1/2026

Xe tải chở bò lật xuống kênh, tài xế tử vong

Chiếc xe tải chở bò đang lưu thông qua địa bàn xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ lao xuống kênh và lật ngửa làm tài xế tử vong, 3 con bò phía sau cũng bị chết vì ngạt nước.

13:00 4/1/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

