Bóc gỡ 2 ổ nhóm sử dụng ca nô mua bán ma túy trên sông Hồng

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Sự (SN 1983, trú tại phường Đông Ngạc) cùng đồng phạm về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy" xảy ra tại phường Đông Ngạc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 6 đối tượng.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực con thuyền đang neo đậu trên sông Hồng do Nguyễn Văn Hậu (SN 1965, trú tại phường Ngọc Thụy) điều hành.

Trong 2 vụ án trên, đối tượng phạm tội đều là những kẻ từng có tiền án, tiền sự; có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an. Nhóm đối tượng triệt để lợi dụng khu vực các con sông, đặc biệt là sông Hồng để giao dịch mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Ma túy được bọc vào các túi cát ném lên bờ; hẹn trước địa điểm giao dịch mua bán; thuê lái thuyền tham gia bán ma túy.

Đối tượng Chung và Hậu cùng tang vật vụ án.

Từ công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, các cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch; phối hợp với các đơn vị phá án thành công.

Ổ nhóm đầu tiên có 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Sự (SN 1983); Nguyễn Công Vinh (SN 1998); Nguyễn Trung Trường (SN 1986); Nguyễn Đức Thanh (SN 2003); Phan Thế Dương (SN 1990, cùng ở tại xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) và Vũ Văn Đức (SN 2002, ở tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng).

"Trạm ma túy" trên sông

Vào 7h30 ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang Vũ Văn Đức về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Vào thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ trong người đối tượng 0,223 g methamphetamine. Qua khai thác nhanh, Đức khai đã mua số ma túy trên của Nguyễn Văn Sự.

Mở rộng điều tra, khoảng 8h30 ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt quả tang đối với Phan Thế Dương và Nguyễn Công Vinh về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; thu giữ 0,274 g methamphetamine. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sự tại bãi giữa Sông Hồng; thu giữ 25,232 g heroin và 84,188 g methamphetamine.

Vào thời điểm khám xét, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang đối với Nguyễn Trung Trường và Nguyễn Đức Thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 9,148 g Methamphetamine; 0,299 g heroin. Tại nơi khám xét có mặt Phùng Văn Ngọc, Phùng Ngọc Tam và Hoàng Trọng Quân, cơ quan điều tra đã mời về trụ sở để làm việc.

Từ đây, vụ án đã được điều tra, làm rõ. Nghiện ma túy, Sự nảy ý định mua các loại ma túy, mang về chia thành các gói nhỏ để bán cho khách. Ban đầu, Sự trực tiếp thu tiền và bán ma túy cho khách. Đến khoảng giữa tháng 5/2025, anh ta thuê Trường lái ca nô chở Thanh mang ma túy bán cho khách. Sự trả công cho Thanh và Trường 12 triệu đồng/1 tháng.

Theo đó, mỗi buổi sáng hàng ngày, Sự đưa cho Thanh khoảng 50 gói heroin, 30 túi ma túy đá và 30 viên hồng phiến để bán cho khách. Theo yêu cầu của Sự, Thanh bán 300.000 đồng/1 túi ma túy đá; 200.000 đồng/1 gói heroin, 50.000 đồng/1 viên hồng phiến.

Để thuận lợi cho việc thực hiện hành vi phạm tội, Sự đã đưa cho Thanh một chiếc điện thoại để liên lạc, mua bán ma túy với khách. Sự bảo Thanh cho Sự số tài khoản tại một ngân hàng để khách thanh toán tiền mua ma túy. Hàng ngày, Thanh chuyển tiền của khách mua ma túy trong ngày từ số tài khoản của anh ta vào tài khoản của Sự.

Số ma túy trên, Sự khai mua của một người nam giới tên Tõn ở trên thuyền, khu vực chân cầu Chương Dương, Hà Nội. Sau đó, anh ta chia nhỏ rồi cất giấu tại phòng ngủ của mình ở bãi giữa Sông Hồng, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội (nay là xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Khoảng 5-6 ngày, Sự lại liên hệ với đối tượng tên Tõn để mua ma túy; mỗi lần mua khoảng 2 cây heroin, 30 g ma túy đá và 100 viên hồng phiến với giá tiền 25 triệu đồng. Đối tượng Tõn sẽ đi thuyền đến giao ma túy cho Sự tại bãi nổi Sông Hồng (gần nơi ở của Sự), Sự thanh toán tiền mặt trực tiếp cho Tõn. Sự đã mua ma tuý của Tõn khoảng 4-5 lần. Về phần Trường, anh ta được Sự thuê làm việc vặt trong trang trại nhà Sự ở bãi giữa sông Hồng.

Căn cứ lời khai nhận tội của các bị can và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Nguyễn Văn Sự đã mua bán trái phép 25,552g heroin và 76,342 g ma túy loại methamphetamine; Nguyễn Đức Thanh, Nguyễn Trung Trường phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy", đã mua bán trái phép 0,229 g heroin và 5,645 g methamphetamine. Nguyễn Công Vinh, Phan Thế Dương và Vũ Văn Đức phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tàng trữ trái phép 0,274 g heroin, còn Vũ Văn Đức phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 0,223 (g) heroin.

Neo đậu thuyền trên sông bán ma túy

Các đối tượng tham gia đường dây thứ 2 gồm Nguyễn Văn Hậu (SN 1965); Phạm Hoàng Chung (SN 1985, cùng ở tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội); Lò Văn Tuấn (SN 2005) và Cà Văn Khánh (SN 2006, cùng trú tại Chiềng Khoong, Sơn La).

Nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, lại không có việc làm ổn định, Hậu nảy ý định sử dụng thuyền của anh ta để thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy trên khúc sông Hồng thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc).

Từ khoảng tháng 2/2025, Chung lên thuyền của Hậu ở và cùng tham gia mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đối tượng thống nhất, Hậu mua ma túy, sau đó mang về thuyền chia nhỏ, bán cho khách kiếm lời.

Khách có nhu cầu mua ma túy sẽ đứng ở khu vực bãi bồi ven sông, Hậu hoặc Chung sẽ thay nhau đi cano mang ma túy ra bán cho khách hoặc đón khách lên và sử dụng ngay trên thuyền của Hậu, Chung. Lợi nhuận thu được cả hai dùng trang trải chi phí sinh hoạt và Hậu dùng mua bán ma túy.

Khoảng 13/4, Hậu đi đến khu vực Cầu Niệm, Kiến An, TP Hải Phòng gặp và mua của một người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch) 10 triệu đồng ma túy gồm heroin, hồng phiến và ma túy đá về bán lẻ kiếm lời. Từ ngày 13/4 đến ngày 16/4, Hậu và Chung đã bán ma túy cho nhiều khách mua (không rõ nhân thân lai lịch) và không nhớ được số lượng ma túy đã bán.

Trong đó, ngày 16/4, Hậu đã dùng cano vào bờ đón Khánh và Tuấn lên thuyền để mua và sử dụng ma tuý; lần sử dụng này, Tuấn góp 150.000 đồng và Khánh góp 50.000 đồng để đi mua ma túy sử dụng chung. Tại thuyền của Hậu, Khánh và Tuấn gặp Phạm Hoàng Chung và mua của Chung ma tuý… Ngày 16/4, tổ công tác Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội kiểm tra phát hiện và thu giữ.

Trước thời điểm Cơ quan Công an kiểm tra bắt giữ, Sơn đã mua của Chung ở sát bờ sông 1 gói heroin với giá 100.000 đồng và đã sử dụng hết trên bờ. Sau đó, Sơn được Hậu đưa lên thuyền chơi. Hai đối tượng gồm Bùi Văn Long, Toán đã mua của Chung mỗi người 1 gói heroin; Cà Văn Chươi mua của Hậu 1 gói ma túy. Sau khi mua được ma túy, các đối tượng đã tự sử dụng ma túy và bị tổ công tác kiểm tra bắt giữ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố Hậu và Chung về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Tuấn và Khánh về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Việc khám phá 2 ổ nhóm tội phạm ma túy hoạt động trên sông của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã góp phần trả lại sự bình yên trên địa bàn, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.