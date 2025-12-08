Màn 'biến hình' không hoàn hảo của đối tượng cướp giật 5 chỉ vàng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối tượng thực hiện vụ cướp giật 5 chỉ vàng của tiệm vàng Phú Vinh, thu giữ các tang vật có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 5/12, một nam thanh niên đeo khẩu trang ghé vào tiệm vàng Phú Vinh (29 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, TP Đà Nẵng) hỏi mua trang sức. Sau một hồi chọn lựa, người thanh niên cầm 1 nhẫn tròn, trọng lượng 5 chỉ (trị giá gần 70 triệu đồng) đi nhanh ra bên ngoài rồi lên xe máy tẩu thoát về hướng đường Ngô Quyền.

Hình ảnh đối tượng đeo khẩu trang, sử dụng xe máy màu đỏ đến tiệm vàng Phú Vinh.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Hải, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phân công lực lượng phối hợp với Công an phường An Hải và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung xác minh, rà soát, truy xét đối tượng gây án.

Từ công tác nghiệp vụ, nổi lên đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Vũ Hiền (SN 1991, HKTT phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, hiện ở tại đường Hói Kiểng 19, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã tiến hành triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua công tác đấu tranh, Hiền đã khai nhận vì làm ăn thua lỗ và nợ nần, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trưa 5/12, đối tượng mượn xe máy Honda Airbale của bạn gái rồi tháo biển số và rảo quanh các tuyến phố để tìm kiếm các tiệm vàng vắng người nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Thấy tiệm vàng Phú Vinh buổi trưa vắng người, Hiền đã ghé vào, giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật 5 chỉ vàng và bỏ chạy.

Đối tượng Vũ Hiền.

Tiếp đó, Hiền điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường hòng gây khó khăn cho công tác truy xét của cơ quan Công an rồi di chuyển về phía địa bàn phường Hòa Xuân. Đến một khu đất trống ít người qua lại, Hiền gắn lại biển số vào xe máy, thay đổi áo khoác và mũ bảo hiểm.

Sau khi "biến hình", Hiền tiếp tục di chuyển vào trung tâm thành phố để bán chiếc nhẫn vàng mới cướp giật được với số tiền gần 69 triệu đồng. Số tiền này đối tượng đã trả nợ và tiêu xài hết vào việc cá nhân...

Hiện Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 1 nhẫn tròn trọng lượng 5 chỉ, loại vàng 98 cùng chiếc xe máy mà Hiền đã sử dụng để gây án. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.