Thưởng nóng công an phường vụ bắt nhanh kẻ trộm tài sản hoa hậu Mexico

  • Chủ nhật, 7/12/2025 21:19 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Ngày 7/12, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vì thành tích truy xét, bắt nhanh đối tượng trộm tài sản của hoa hậu Mexico.

Trước đó, rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosom Mexico) tới Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo bị mất túi xách tại Quảng trường Lâm Viên khi tham gia một sự kiện tại đây. Trong túi xách có máy ảnh, thẻ tín dụng, khoảng 40 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân.

Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Chỉ sau vài giờ, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã làm rõ, bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (SN 2000, trú TP Hồ Chí Minh), thu hồi toàn bộ tài sản trao trả cho nạn nhân.

Nhận lại tài sản, hoa hậu Mexico đã bày tỏ sự cảm phục, đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an.

Công an trao trả lại tài sản cho hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao khen và biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả của Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt.

