Khởi tố 4 đối tượng khống chế, bắt giữ trái phép con bạc

Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Đà Nẵng cho biết đấu tranh, làm rõ vụ án "Bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Lúc 22h30 ngày 3/12, trực ban Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn trình báo của cô H (SN 1987, Quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai của cô là W (SN 1990, Quốc tịch Trung Quốc) bị người khác bắt giữ.

Nhận định vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo đơn vị lập tức chỉ đạo điều tra, xác minh. Đến 23h cùng ngày, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra khách sạn Phương Linh trên đường Trần Quốc Hoàn (phường Ngũ Hành Sơn).

Lực lượng Công an đã phát hiện W đang bị Hứa Phú Đức (SN 1978, trú phường Cẩm Lệ) và Nguyễn Thành Trung (SN 1986, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đang canh giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Điều tra ban đầu cho thấy, sáng 30/11, W đến đánh bạc tại Câu lạc bộ quốc tế Crown (đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) gặp một người Trung Quốc là Ma Xingfa (SN 1990). Tại đây, W đã vay của một người Trung Quốc tên là Ma Xingfa (SN 1990) số tiền 100.000 Nhân dân tệ (tương đương 360 triệu đồng) để đánh bạc và đưa toàn bộ giấy tờ tùy thân cho Ma Xingfa giữ.

Đến trưa cùng ngày, W thua hết số tiền trên, nên bị Ma Xingfa cho người đưa về giữ tại một phòng ở khách sạn Hoiana (xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng), buộc W liên lạc với người thân gửi tiền trả nợ. Ngày 1/12, do W chưa có tiền trả nợ, Ma Xingfa điện thoại cho Hứa Phú Đức chở W về một khách sạn trên đường Trần Quốc Hoàn (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để thuê phòng và cùng Nguyễn Thành Trung canh giữ, không cho W bỏ trốn.

Theo Cơ quan Công an, Ma Xingfa làm công việc đổi thẻ chip (phỉnh) cho những người muốn vay tiền đánh bạc. Đối tượng này hợp tác với một người Trung Quốc tên Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch) chuyên cho các con bạc vay tiền tại các sòng bạc lớn. Khi thua bạc không còn tiền trả nợ, con bạc sẽ bị các đối tượng đưa về các khách sạn và khống chế, gây áp lực lên người nhà của họ để đòi tiền.

Ma Xingfa thuê Hứa Phú Đức và Nguyễn Thành Trung với tiền công mỗi ngày 1 triệu đồng để thực hiện việc đưa người về khách sạn và canh giữ. Ngoài ra, đối tượng còn thuê Mai Thanh Duy (SN 1991, trú phường Ngũ Hành Sơn) làm phiên dịch tiếng Trung với mức lương thỏa thuận 30 triệu đồng/tháng.

Công việc của Duy là truyền đạt chỉ đạo của Ma Xingfa cho Đức và Trung, thông báo đến gia đình bị hại ở Trung Quốc gửi tiền trả nợ… Bước đầu, Ma Xingfa khai nhận trước đó đã bắt và giam giữ 2 người khác liên quan đến việc vay tiền đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với 4 đối tượng là Ma Xingfa, Hứa Phú Đức, Nguyễn Thành Trung, Mai Thanh Duy về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật". Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.