Thuê xe ôtô kinh doanh tour du lịch rồi cầm cố và bỏ trốn

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tiến Anh (sinh năm, 1982, trú tại thôn Bãi 2, xã Bình Minh, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 23/7/2024, Nguyễn Tiến Anh bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện, bị can đang chấp hành án.

Khoảng đầu năm 2017, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Tiến Anh biết anh Nguyễn Chí Điều là người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái nên đã nhiều lần thuê xe ôtô của anh này để phục vụ kinh doanh tour du lịch và công việc cá nhân.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 1/2018, Tiến Anh đã thuê của anh Điều 2 chiếc xe ôtô chiếc xe ôtô BKS: 30A-129.22 có trị giá 256.667.000 đồng và xe ôtô BKS: 30E-727.59 có trị giá 331.667.000 đồng. Tổng giá trị 2 xe ôtô này là 588.334.000 đồng.

Sau một thời gian sử dụng xe, do cần tiền chi tiêu cá nhân và kinh doanh nên Tiến Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt 2 chiếc xe ôtô trên mang đi cầm cố cho anh Nguyễn Duy Thịnh và đối tượng tên Nam để vay số tiền 200.000.000 đồng.

Hết thời hạn thuê xe, anh Điều nhiều lần yêu cầu Tiến Anh trả lại xe nhưng bị can khất lần không trả và tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là xe đang sử dụng chở khách đi du lịch rồi cắt liên lạc với chủ tài sản, đồng thời bỏ trốn vào phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Quá trình điều tra, gia đình Tiến Anh mới khắc phục được số tiền 100.000.000 đồng. Đến nay, anh Nguyễn Chí Điều và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì về bồi thường dân sự, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Anh khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Bị can khai nhận, do làm kinh doanh du lịch nên thường xuyên cần xe ôtô để đi lại và thường xuyên thuê xe ôtô của anh Điều.

Quá trình thuê xe để sử dụng, do cần tiền chi tiêu và sử dụng vào mục đích cá nhân nên bị can đã nảy sinh ý định cầm cố 2 chiếc xe ôtô trên cho anh Thịnh và một người tên Nam mà không được sự đồng ý của anh Điều.

Khi trao đổi cầm cố xe để vay tiền, Tiến Anh giới thiệu nguồn gốc xe là của bị can mua chưa kịp sang tên. Sau khi cầm cố không có tiền trả để chuộc xe về nên Tiến Anh đã cắt liên lạc và bỏ trốn vào Đồng Nai.