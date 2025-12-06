Bắt giam đối tượng giúp sức Công ty LHD lừa đảo chiếm đoạt trên 432 tỷ

Chiều 6/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bổ sung bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, cư trú xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Cưỡng đoạt tài sản" và "Đánh bạc" xảy ra tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang do đối tượng Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Lĩnh chủ mưu, cầm đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bổ sung bị can Bùi Quang Huy về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Hùng về tội "Đưa hối lộ"; ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Hủy hoại rừng" và Quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Đặng Văn Lĩnh về tội "Hủy hoại rừng".

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Bùi Quang Huy.

Cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy là Giám đốc "Công ty TNHH Đất Vàng Đảo Ngọc Đặc Khu", khi được Đặng Văn Lĩnh thuê xác định hiện trạng các khu đất mà Lĩnh mua, lập bản vẽ, phân lô các khu dự án theo yêu cầu của Lĩnh, Huy biết đây không phải là ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, nhưng Huy vẫn đồng ý đo đạc, làm bản vẽ phân lô cho Lĩnh với tiền công 1-4 triệu đồng tuỳ theo diện tích.

Trong quá trình thực hiện, Huy biết các khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và tại thời điểm Lĩnh bán và giao đất cho khách hàng, thì Huy biết là chưa xin được dự án, chưa xin dời ranh rừng nhưng vẫn bán theo bản vẽ, phân lô và tờ kết quả đo đạc hiện trạng của Huy đưa cho Lĩnh.

Hanh vi của Huy đã giúp sức tích cực cho nhóm Công ty LHD (gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng) trong việc phân lô, bán nền trái phép tại 08 Dự án ma do Công ty LHD lập ra để chiếm đoạt tài sản của 347 bị hại với tổng số tiền trên 432 tỷ đồng .