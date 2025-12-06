500 triệu bị Ức Kim Khoan chiếm đoạt không phải là tiền hỗ trợ lũ lụt

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc chỉ đạo, điều phối các khoản hỗ trợ, Ức Kim Khoan đã tự ý chuyển 500 triệu đồng trong quỹ của MTTQ xã vào tài khoản cá nhân, gây nguy cơ thất thoát lớn cho ngân sách của cơ quan. Đây là hành vi có chủ đích, được thực hiện tinh vi nhằm che giấu mục đích tư lợi.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can Ức Kim Khoan.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo MTTQ xã đã kịp thời đình chỉ chức trách của cá nhân liên quan, yêu cầu khẩn trương khắc phục số tiền bị chiếm đoạt và báo cáo lên cấp trên để xử lý theo quy định.

Đặc biệt, lãnh đạo MTTQ xã Phan Sơn khẳng định số tiền bị chiếm đoạt không phải là tiền cứu trợ lũ lụt dành cho nhân dân mà là Quỹ hoạt động của MTTQ.

Việc làm rõ thông tin này không chỉ nhằm trấn an dư luận, mà còn bảo vệ giá trị và uy tín của các phong trào thiện nguyện, tránh gây hoang mang trong bối cảnh nhiều địa phương đang căng mình khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ động cơ, trách nhiệm liên quan để xử lý theo đúng pháp luật.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những cá nhân có biểu hiện sa sút đạo đức, lợi dụng chức vụ để mưu lợi riêng, đi ngược lại tinh thần phục vụ nhân dân.