Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

500 triệu bị Ức Kim Khoan chiếm đoạt không phải là tiền hỗ trợ lũ lụt

  • Thứ bảy, 6/12/2025 15:51 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc chỉ đạo, điều phối các khoản hỗ trợ, Ức Kim Khoan đã tự ý chuyển 500 triệu đồng trong quỹ của MTTQ xã vào tài khoản cá nhân, gây nguy cơ thất thoát lớn cho ngân sách của cơ quan. Đây là hành vi có chủ đích, được thực hiện tinh vi nhằm che giấu mục đích tư lợi.

ho tro lu lut anh 1

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can Ức Kim Khoan.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo MTTQ xã đã kịp thời đình chỉ chức trách của cá nhân liên quan, yêu cầu khẩn trương khắc phục số tiền bị chiếm đoạt và báo cáo lên cấp trên để xử lý theo quy định.

Đặc biệt, lãnh đạo MTTQ xã Phan Sơn khẳng định số tiền bị chiếm đoạt không phải là tiền cứu trợ lũ lụt dành cho nhân dân mà là Quỹ hoạt động của MTTQ.

Việc làm rõ thông tin này không chỉ nhằm trấn an dư luận, mà còn bảo vệ giá trị và uy tín của các phong trào thiện nguyện, tránh gây hoang mang trong bối cảnh nhiều địa phương đang căng mình khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ động cơ, trách nhiệm liên quan để xử lý theo đúng pháp luật.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những cá nhân có biểu hiện sa sút đạo đức, lợi dụng chức vụ để mưu lợi riêng, đi ngược lại tinh thần phục vụ nhân dân.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/500-trieu-dong-bi-uc-kim-khoan-chiem-doat-khong-phai-la-tien-ho-tro-nguoi-dan-i790275/

Bùi Thanh/Công an Nhân dân

hỗ trợ lũ lụt Lâm Đồng hỗ trợ lũ lụt

    Đọc tiếp

    Bat doi tuong dung dao bam dam 2 nguoi bi thuong hinh anh

    Bắt đối tượng dùng dao bấm đâm 2 người bị thương

    1 giờ trước 15:35 6/12/2025

    0

    Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi "Cố ý gây thương tích", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

    Truy tim doi tuong lien quan trong vu an ma tuy hinh anh

    Truy tìm đối tượng liên quan trong vụ án ma túy

    5 giờ trước 11:23 6/12/2025

    0

    Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện điều tra vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và thông báo truy tìm đối tượng có liên quan.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý