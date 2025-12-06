Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt đối tượng dùng dao bấm đâm 2 người bị thương

  • Thứ bảy, 6/12/2025 15:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi "Cố ý gây thương tích", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo điều tra, lúc 13h ngày 17/9, do người quen có mâu thuẫn với anh Võ Thành Đ. (SN ), Khánh mang theo dao bấm đến tiệm hớt tóc tại ấp Trường Thuận A để tấn công anh Đ.

Khi nạn nhân bỏ chạy, Khánh đuổi theo đâm trúng hông anh Đ. Người dân địa phương nhanh chóng có mặt can ngăn, nên Khánh rời khỏi hiện trường.

Bat doi tuong, dung dao bam, dam 2 nguoi anh 1

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Khánh.

Trước đó, chiều 13/8, dù không mâu thuẫn, Khánh dùng dao bấm đuổi theo đâm vào lưng, hông anh Nguyễn Minh Tr. (SN 2005) trên đoạn lộ nông thôn thuộc địa bàn xã Trường Long Tây. Nạn nhân Tr. bơi qua sông, chạy vào nhà dân nên thoát nạn… Tại cơ quan Công an, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã thực hiện.

Theo kết luận giám định, dao bấm Khánh sử dụng thuộc danh mục "Dao có tính sát thương cao".

Văn Đức/Công an Nhân dân

