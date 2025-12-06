Khởi tố 10 thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến vì nghi bị 'nhìn đểu'

Công an phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng.

Đây là những đối tượng tham gia tích cực trong vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra trên đường Lê Duẩn, khu phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng vào đêm 22/11.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát Công an phường Bình Thuận phát hiện vào đêm 22/11, hàng chục đối tượng thanh thiếu niên điều khiển môtô chở 3, rú ga, nẹt pô và đuổi đánh nhau trên đường Lê Duẩn gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an địa phương đã tung toàn bộ lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm và thành viên ca trực triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên tại hiện trường vụ hỗn chiến.

Đồng thời, Công an phường báo cáo nhanh Phòng Cảnh sát hình sự để được chỉ đạo nghiệp vụ, hỗ trợ lực lượng nhằm phá án nhanh chóng, không để các đối tượng bỏ trốn.

Với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, ngay trong đêm 22/11 và rạng sáng 23/11, tổ công tác Công an phường cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được 3 nhóm với hơn 20 đối tượng tham gia gây rối, đa số các đối tượng này đều nằm trong danh sách quản lý của Công an phường.

Đến ngày 24/11, toàn bộ đối tượng tham gia gây rối đã được triệu tập làm việc. Cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ hình sự những đối tượng tham gia tích cực để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra xác định: Tối 22/11/2025, trong lúc ngồi uống cà phê tại quán trên đường Lê Duẩn, nhóm của N.A.K (SN 2003) gồm 6 đối tượng cho rằng nhóm của L.N.T (SN 2006) gồm 9 đối tượng có hành vi nhìn đểu, khiêu khích.

Khi ra về, thấy nhóm L.N.T đang đậu xe gần quán, nhóm của N.A.K liền dùng hung khí tấn công khiến nhóm kia bỏ chạy tán loạn. Ngay lúc đó, nhóm của T.Q.T (SN 2008) gồm 13 đối tượng quen biết nhóm N.A.K, điều khiển 6 xe mô tô đến và tiếp tục đuổi đánh nhóm L.N.T, gây hỗn loạn suốt khoảng 15 phút.

Vụ việc có sự tham gia của hơn 20 đối tượng thanh thiếu niên, độ tuổi 15-20, đa số bỏ học, không nghề nghiệp ổn định, kết nối với nhau qua mạng xã hội và thường xuyên tụ tập vào buổi tối tại các khu vực đông người, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Qua vụ việc, Công an phường Bình Thuận khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, nhất là trong quan hệ bạn bè và hoạt động trên không gian mạng, tránh để các em bị lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.