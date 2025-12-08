Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 30/11, Công an xã Trà Giang (tỉnh Hưng Yên) nhận được đơn trình báo của bà N.T.G (SN 1969) về việc bà bị kẻ gian trộm cắp 2 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone để trên mặt bàn uống nước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Giang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Phạm Văn Thuân (SN 1986, trú tại xã Đông Tiền Hải); Phạm Hoàng Đạo (SN 1986, trú tại xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên).

Nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị bắt giữ.

Bước đầu, các đối tượng khai khoảng 9h ngày 20/11/2025, Thuân điều khiển môtô biển kiểm soát 17B9-353.30 đến nhà Đạo chơi. Khi cả hai đang trò chuyện, Thuân nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài và rủ Đạo cùng tham gia, Đạo đồng ý. Cả hai di chuyển đến địa bàn xã Trà Giang để tìm sơ hở nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 12h05 cùng ngày, khi đi qua nhà bà N.T.G, phát hiện nhà không có người trông coi, Thuân dừng xe cảnh giới để Đạo tiếp cận. Đạo quan sát thấy cửa kính không khóa chắc và nhìn thấy 2 điện thoại để trên bàn phòng khách. Đối tượng đã lách tay vào chốt cửa, đột nhập vào nhà lấy 2 điện thoại rồi tẩu thoát.

Sau khi trộm được tài sản, bộ đôi này mang đến cửa hàng của Phạm Quang Hưng (SN 1983, trú tại xã Đồng Châu) để tiêu thụ. Hưng hiểu rõ đây là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vẫn đồng ý mua chiếc iPhone 12 Pro Max với giá 1.500.000 đồng. Số tiền này sau đó được Thuân và Đạo dùng để ăn uống và tiêu xài cá nhân. Chiếc điện thoại còn lại, Đạo nhờ Hưng phá mậu khẩu và gửi nhờ ở cửa hàng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hoàng Đạo và Phạm Văn Thuân về tội "Trộm cắp tài sản"; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quang Hưng về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".