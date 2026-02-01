Bốc đầu xe máy trong khu dân cư để quảng bá tiệm sửa xe ở TP.HCM

Ngày 1/2, Đội CSGT Hàng Xanh cho biết đang làm rõ các clip ghi lại cảnh một nam thanh niên thường xuyên nẹt ga, bốc đầu xe máy trong khu dân cư.

Theo đó, hai tài khoản mạng xã hội có tên “Duy Tay Ga” và “Nồi tay ga Gò Vấp 2” liên tục đăng tải các clip quảng bá cửa hàng sửa xe. Nội dung các clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi bốc đầu, biểu diễn, nẹt ga lớn trong các tuyến hẻm, khu dân cư nhằm quảng bá hoạt động độ chế nồi xe và các dịch vụ liên quan.

Qua ghi nhận, các tài khoản này hoạt động công khai, đăng tải nhiều clip có nội dung tương tự, thu hút hàng nghìn lượt xem, lượt thích và bình luận. Một số clip được xác định quay tại hẻm 434 đường Phạm Văn Chiêu, TP.HCM.

Tiệm sửa xe đăng các clip vi phạm luật giao thông.

Đáng chú ý, bên cạnh một số ý kiến cổ vũ, phần lớn người xem bày tỏ sự bức xúc, cho rằng các hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và tác động tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt trong khu dân cư đông người.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Hàng Xanh đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh danh tính người điều khiển phương tiện, làm rõ các hành vi vi phạm được thể hiện trong clip.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi tương tự.