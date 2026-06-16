Bộ Y tế thu hồi toàn quốc hàng chục mỹ phẩm, có kem chống nắng Anessa

Danh sách thu hồi gồm nhiều sản phẩm chăm sóc da, chống nắng, kem đánh răng và thuốc nhuộm tóc do hồ sơ pháp lý không đáp ứng quy định.

Nhiều loại mỹ phẩm nổi tiếng bị phát hiện lưu thông không đúng công thức so với hồ sơ. Ảnh: Freepik.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp các văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm của 4 doanh nghiệp do vi phạm quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Đáng chú ý, một sản phẩm còn bị phát hiện lưu thông với công thức không đúng so với hồ sơ công bố và bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, Cục Quản lý Dược xác định nhiều doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, cơ quan này đã yêu cầu thu hồi các sản phẩm liên quan trên phạm vi toàn quốc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 15/7/2026.

Trong số các doanh nghiệp bị xử lý, Công ty TNHH ALICE CAO là đơn vị có số lượng sản phẩm bị thu hồi nhiều nhất với 20 sản phẩm.

Các sản phẩm nằm trong danh sách gồm nước súc miệng Propolinse Matcha, Propolinse Sakura; các dòng thuốc nhuộm tóc Bigen Cream Tone từ 3G đến 7G; Men's Bigen One Push 5 Natural và Men's Bigen One Push 6S Natural Shadow; Meishoku Bigan Medicated Skin Lotion; Hadalabo Foaming Facial Cleanser; Waki Guard; Rosette Gommage Clear Peel, Rosette Gommage Bright Peel.

Ba sản phẩm chống nắng Anessa gồm Sunscreen Lotion for Oil-Controlling Skin, Whitening Sunscreen Milk và Perfect UV Sunscreen; Baby Powder (Pressed) Medicated; cùng hai sản phẩm kem đánh răng Aquafresh Clear Mint và Aquafresh Soft Mint.

Cục Quản lý Dược cho biết các sản phẩm này bị thu hồi do doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ PIF không đầy đủ theo quy định, đồng thời công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ công bố.

Đối với Công ty TNHH X.C.G.G, cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi 6 sản phẩm mỹ phẩm. Các sản phẩm này đều bị xác định có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Danh sách bao gồm TIA'M Vita B3 Source, TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum, TIA'M Vita B5 Toner, TIA'M Snail & Azulene Low pH Cleanser, TIA'M Hyaluronic Glow Revive Serum và V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation.

Trong khi đó, Công ty TNHH IWON Việt Nam bị đình chỉ lưu hành và thu hồi 10 sản phẩm mỹ phẩm. Danh mục gồm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus, Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Mask Plus, TIA'M Snail & Azulene Low pH Cleanser, TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, TIA'M Pore Minimizing 21 Cream, TIA'M Tranexin Nia Vita Serum, TIA'M Deep Hydration Glow Cream, TIA'M Deep Hydration Glow Serum, Foodaholic Derma Brightening Mask With Vitamin C và Foodaholic Derma Soothing Moisture Mask With Vitamin B.

Đáng chú ý, sản phẩm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus bị xác định vừa có hồ sơ PIF không đầy đủ, vừa có công thức không đúng với hồ sơ công bố. Vì vậy, ngoài việc thu hồi sản phẩm, Cục Quản lý Dược còn ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đối với sản phẩm này.

Ngoài ra, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm cũng bị yêu cầu thu hồi 9 sản phẩm mỹ phẩm. Các sản phẩm gồm Reihaku Hatomugi Acne Care & Facial Washing, Reihaku Hatomugi Cleansing Foam, Reihaku Hatomugi Facial Foam, Reihaku Hatomugi Spray Lotion, Reihaku Hatomugi Cleansing Lotion, Reihaku Hatomugi Milky Cream, Reihaku Hatomugi High Moisturizing Body Soap, Salon Link Extra Conditioner và Salon Link Extra Shampoo.

Toàn bộ sản phẩm này bị xác định có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng. Các sở y tế có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Về phía doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7. Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thực hiện, báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/7.